Radio Subasio Music Club della Generazione Z con Alfa

Nuovo ospite per Radio Subasio

Sarà Alfa, il cantautore genovese classe 2000, esponente della Generazione Z, l’ospite di Radio Subasio Music Club di martedì 27 febbraio.

Reduce dal Festival di Sanremo, al quale ha gareggiato per la prima volta con il brano “Vai!”, intervistato da Ignazio Failla, a partire dalle 21:00, regalerà al pubblico di Radio Subasio e ai fan presenti in studio e video-collegati, chiamati pure interagire con lui, un’ora di musica dal vivo, domande ed emozioni.

Quelle di un ragazzo che vuole essere semplice, normale, con le stesse paranoie e ansie dei coetanei, ma con la volontà di mettere l’amore al centro delle sue canzoni perché, per lui, è essere romantici la vera rivoluzione.

Stimoli importanti per Radio Subasio Music Club – ideato, scritto e diretto da Beppe Cuva e trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming – programma che da più di sette anni e con oltre 100 puntate realizzate, è ormai di riferimento per tutti gli artisti con una storia da raccontare.

Come Alfa, che dopo un 2023 travolgente in cui ha scalato le classifiche e fatto due tour sold out, si appresta a tornare live e godersi il successo della partecipazione al Festival, la realizzazione del sogno di spiccare il volo.

Sogno peraltro già inseguito con i suoi successi multiplatino come “Cin Cin”, “Bellissimissima”, “TeStA Tra Le NuVoLe, (Pt 1 e Pt 2) “Before Wanderlust” e consolidato con la più recente “Vai!”, per la quale ha cesellato parole e musica con la collaborazione dei produttori statunitensi Ian Scott e Mark Jackson, contenuta nel terzo album in studio dal titolo “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” fuori dal 16 febbraio che darà il nome al primo tour nei palazzetti.

Per far parte della rosa dei fortunati che potranno interfacciarsi con il cantautore, compilare il form entro il 19 febbraio, indicando la modalità di partecipazione (in presenza o da remoto) e la domanda che si vuole porre a Alfa. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.