Provincia, viabilità: altri 200mila euro per la Sp 113 a San Gemini e Acquasparta

Proseguono i programmi dell’amministrazione provinciale per garantire sicurezza sulla rete stradale di competenza. Dopo quelli annunciati ieri ad Amelia e Giove, altri due cantieri saranno aperti la prossima settimana a San Gemini e Acquasparta. Si tratta di lavori di riqualificazione delle pavimentazioni sulla Sp 113 per un investimento complessivo di 200mila euro. A San Gemini l’intervento previsto è lungo il tratto che attraversa la zona artigianale, al confine con Acquasparta. In questo secondo comune i lavori riguarderanno invece sempre la Sp 113 in un tratto della direttrice che va verso Massa Martana, poco dopo le attività commerciali.

Entrambi gli interventi dureranno fino alla fine del corrente mese con la modifica della circolazione veicolare disposta da un’apposita ordinanza della Provincia che istituisce, per motivi di sicurezza, il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri. Agli automobilisti in transito si raccomanda massima attenzione.