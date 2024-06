Il mare dell’Umbria al percorso verde di Perugia con I Love Fish

Ogni giorno vengono proposti 30 piatti di pesce, incontri culturali, showcooking, area mercato, live music e dj set. Ingresso libero dalle ore 11 in poi

Sarà “Pisces, i cicli delle stelle e della luna” – un appuntamento dedicato al tempo scandito dalla natura, sulle stagioni, dove le ciclicità di luna e stelle dettano i tempi e modalità di azioni tipiche del mondo dei lunari – ad aprire (alle ore 12, palco 1) la terza giornata (sabato 8 giugno) di I Love Fish, la manifestazione dedicata al pesce di lago, di fiume e di mare (con apertura degli stand dalle ore 11), in programma presso il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano di Perugia fino a domenica 9 giugno. Un argomento affascinante che stimola le radici ancestrali e che sarà esplorato in compagnia di una istituzione storica come l’Almanacco Barbanera. Saranno presenti Luca Baldini, direttore Editoriale delle edizioni Barbanera, Raffaella Sforza, coordinatrice della Fondazione Barbanera e con l’astrologa Orietta Vittori. Un gioco finale chiuderà l’incontro.

Sempre alle 12, sul palco 2, è in programma l’appuntamento con lo showcooking “Il Buono di ILF: ristorante di mare Marco Maurizi” dove si parlerà di crudo. Alle 13 (palco 1) incontro e assaggio con “Solide radici per grandi chiome” con i giovani imprenditori di Musivum, Orto Sive Natura, Azienda Agricola Valle di San Biagio.

Alle ore 18 (palco 1) appuntamento con “Fondazione della pesca di Chioggia: la tradizione veneta a Tavola”, incontro con showcooking con uno dei più antichi presidi di pesca d’Italia, una grande flotta che vive di tradizioni. Chioggia, la sua incantevole bellezza e la bontà di due piatti iconici della tradizione di pesce veneta con bigoli in salsa e sarde in saore.

Doppio appuntamento alle ore 19 con: “Il buono di ILF: Rosso di Sera a Zonzo” (palco 2), showcooking sul panino con porchetta di lago con consigli su come assaggiare il meglio della cucina di pesce; “Glu glu storie di mare” (palco 1), spettacolo teatrale per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, ideato e curato da un artista poliedrico come Mirko Revoyera, attore e cantastorie che farà viaggiare i bambini, dal Mar dei Sargassi al Mare Pliocenico della Valle dei Calanchi.

Due le iniziative previste anche alle ore 20. Sul palco 2 c’è “Un pesce per strada”, incontro divulgativo con assaggio di un piatto creato dai cuochi di I Love Fish che verrà abbinato ad un vino della Strada dei Vini del Cantico e ad un extravergine Dop della Strada dell’Olio dell’Umbria. Alla stessa ora sul palco 1 è previsto “Informare per non abboccare”, incontro con Valentina Tepedino veterinaria di Eurofishmarket e autrice di un blog dedicato alle fake news del mondo ittico.

Dalle ore 21,30 sul palco 1 per l’appuntamento con il “Sound Vibes” ci sarà Faust-T & The Jam Session Band, una ricca live performance con più strumentisti guidata da uno degli storici dj di Perugia, Faust-T (musical host), accompagnato da Wilkinz (percussioni); Sax Men (voce e sax); Josuè (tastiere e sintetizzatori).

La kermesse, ad ingresso libero, è organizzata da Verso (associazione di promozione sociale) in collaborazione con Un/Lab e con il patrocinio del Comune di Perugia e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, prevede – oltre alla degustazione di 30 piatti di pesce diversi – uno spazio dedicato al mercato che coinvolge le produzioni locali di eccellenza, per poter replicare anche a casa, i piatti assaggiati e per poter conoscere le migliori realtà produttive a chilometro zero. Nell’area mercato sono presenti: Leo Bongusto, Pepeleu, Apicoltura Galli, Genial Gem, La Contessa Tartufi, Redox Life, Alagna & Spanò Stocco di Mammola, Il Podere della Quercia, Azienda Agricola F.lli Marconi.

TUTTI I PIATTI PROPOSTI DA I LOVE FISH – All’evento sarà presente la miglior ristorazione locale e le realtà gastronomiche che rappresentano il mondo della cucina di pesce con: Osteria Rosso di Sera a Zonzo (panino di trota in Carpione, panino con porchetta di lago e supplì al tegamaccio), La Locanda dei Pescatori del Trasimeno (trasimeno fish&chips e chicche della regina), Osteria Tinca’nto (gnocchi con sugo di tinca affumicata, frittura di persico e agoni e crostone burrata, persico marinato e cipolla rossa di cannara), La Vecchia Frittoria (fritto reale e paella del Trasimeno), Proloco Chioggia e Sottomarina (sarde in saore con bossolà, bigoli in salsa e cicchetto chioggiotto), Proloco Ars Badiola (insalata di baccalà con ceci e filetto di baccalà fritto), Proloco Villa Pitignano (cappellaccio di bufala e baccalà e baccalà alla perugina), Martana Ittica snc (coregone marinato, lattarino fritto e persico reale fritto), Marco Maurizi Ristorante Pescheria Montalto di Castro (frittura mista composta da calamari, gamberi, alici, baccalà e 2 diversi piatti di crudo composto da 3 tartare miste), Pizzeria Mille Matti (pizzaricca di mare ai 5 grani antichi, pizza regina ai 5 grani antichi, spianazza di mare ai ai 3 grani antichi e avena integrale, spianazza vegetariana ai ai 3 grani antichi e farro monococco, dolcefollia), Dulcinea Gelateria (gelato e brioches con gelato).

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI – Sabato 8 Faust-T & The Jam Session Band, una ricca live performance con più strumentisti guidata da uno degli storici dj di Perugia, Faust-T (musical host), accompagnato da Wilkinz (percussioni); Sax Men (voce e sax); Josuè (tastiere e sintetizzatori). L’ultimo giorno, domenica 9, si comincerà a ballare dalle ore 19 con Fab May Day, uno dei più noti dj di Perugia, che da 16 anni gestisce la sua serata “Friday I’m in Rock” e che, per I Love Fish presenterà “Ritmo Odissey”, un set dai ritmi disco, afro, e highlife. In consolle con Fab May Day dj Goobee. Per finire tutti sul palco per il brindisi ed il lancio della terza edizione di I Love Fish.