Province al voto: a Perugia in lizza Zuccarini e Proietti, a Terni Pernazza e Lattanzi

Tutto pronto al centro congressi Capitini per procedere alle votazioni per il rinnovo degli organi istituzionali della Provincia di Perugia. L’ufficio elettorale, che coordina la macchina organizzativa, ha proceduto alle formalità di legge e attraverso l’estrazione a sorte la lista n. 1 vede candidato alla presidenza il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, la lista n. 2 vede candidata alla presidenza la sindaca di Assisi, Stefania Proietti.

Ad essi sono rispettivamente collegate le liste “Provincia Libera” e “Provincia Unita”.

Le operazioni di voto si terranno sabato 18 dicembre dalle 8 alle 20 per poi procedere allo scrutinio. Sono chiamati al voto i sindaci e i consiglieri dei 59 Comuni della Provincia di Perugia.

I candidati al Consiglio provinciale

Provincia Libera: Nicola Alemanno, Jacopo Barbarito, Catia Degli Esposti, Giovanni Dominici, Giada Gelosia, Chiara Generotti, Fabiana Grullini, Gino Puletti, Roberta Ricci, Francesco Rubeca, Filippo Schiattelli, Fausto Risini.

Provincia Unita: Cristian Betti, Erika Borghesi, Maria Pia Bruscolotti, Diego Catanossi, Scilla Cavanna, Gino Emili, David Fantauzzi, Giampiero Fugnanesi, Moreno Landrini, Letizia Michelini, Laura Servi, Francesco Zaccagni.

A Terni, sono 408, per 33 comuni, gli aventi diritto al voto, fra sindaci e consiglieri comunali, per le elezioni amministrative che rinnoveranno il presidente della Provincia e il Consiglio provinciale. I candidati sono invece 27: due di questi sono candidati alla presidenza della Provincia, 25 al Consiglio provinciale. Le elezioni sono in programma sabato 18 dicembre con seggio unico aperto dalle 8 alle 20 in sala Secci del Consiglio provinciale a Terni, Palazzo Bazzani, primo piano.

I candidati alla presidenza della Provincia sono Giampiero Lattanzi, presidente uscente, sindaco di Guardea, e Laura Pernazza, sindaco di Amelia. Tre sono invece le liste di candidati al Consiglio provinciale:

Lista “Per la Provincia di Terni”: 1° Orsini Valdimiro, 2° Frasconi Elena, 3° De Franco Fedele, 4° Bartolini Valentina, 5° Eresia Stefania.

Lista “Provincia Libera”: 1° Armillei Sergio, 2° Daniele Gianni, 3° Dominici Lucia, 4° Garbini Umberto, 5° Morelli Roberto, 6° Pelliccia Silvia, 7° Rossi Michele, 8° Santini Monia, 9° Spezzi Annalisa, 10° Taglialatela Giovanni.

Lista “Nuova Provincia Terni: 1° Conti Luciano, 2° Fedeli Federica, 3° Longaroni Daniele, 4° Novelli Federico, 5° Pasculli Federico, 6° Romani Cristiano, 7° Rossi Eleonora Sofia, 8° Sabatini Giovanni, 9° Spaccasassi Sandro, 10° Valli Nicoletta.

Alle ultime elezioni del 2017 la percentuale finale di votanti era stata del 72,86 per cento, in virtù di 298 votanti su 409 aventi diritto.