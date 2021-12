Le tecnologie di Connesi uniscono le umbre del calcio

È una partnership unica che unisce il calcio professionistico umbro, in un sodalizio che guarda oltre e si proietta verso scenari nuovi, volti a sostenere una regione intera.

Si può sintetizzare così la presentazione degli accordi di Connesi con A.C. Perugia Calcio, A.S. Gubbio 1910 e Ternana Calcio, che si sono date appuntamento a Foligno, presso gli uffici dell’operatore di telecomunicazioni, rappresentate dai rispettivi direttori generali Gianluca Comotto, Giuseppe Pannacci e dal vicepresidente Paolo Tagliavento.

Connesi è dunque “digital partner” di A.S. Gubbio 1910 che milita nel campionato di serie C e di Ternana Calcio e A.C. Perugia Calcio, entrambe neopromosse in serie B e con grandi ambizioni. Le stesse che accomunano Connesi, che da oltre 15 anni accompagna le aziende verso la digital transformation e che con le infrastrutture proprietarie ha segnato un cambio di passo nel centro Italia, colmando il digital divide e annullando le differenze tra antichi borghi e grandi città.

Non solo, già da anni Connesi rappresenta un punto di riferimento anche per i grandi eventi musicali, sportivi e culturali. Il plus che la contraddistingue sta nella capacità di realizzare progetti personalizzati che aderiscono perfettamente alle esigenze di ogni azienda. L’affidabilità delle proprie connessioni, il supporto tecnico e il mix delle tecnologie fornite ne fanno un’eccellenza nel territorio nazionale.

Connesi ha cablato in fibra ottica lo stadio “Renato Curi” rendendolo uno dei primi e dei pochi in Italia a beneficiare della banda ultra – larga. La connettività ad 1 Giga ha interessato sia le aree operative dello stadio, quali biglietteria e sala stampa, che le tribune e l’area hospitality, passando per gli uffici, l’area dedicata al settore giovanile e il Museo del Perugia Calcio.

Si è trattato di un progetto complesso, che ha incluso l’installazione di ponti radio per assicurare la continuità di connessione anche in caso di guasti accidentali, oltre a reti Wi-Fi dedicate per gli operatori di stampa e tv.

“Ringraziamo Connesi – dichiara Gianluca Comotto, DG del Perugia Calcio – perché da più di dieci anni ci sostiene e ci permette di avere servizi di ICT con elevati standard qualitativi. In un paese in cui si riscontra poca qualità di connessione alla rete, Connesi si distingue per efficienza e affidabilità. È importante per la nostra Regione avere aziende sempre al passo con i tempi, flessibili ai cambiamenti del mercato e del mondo del lavoro”.

Interventi analoghi al “Renato Curi” sono in corso presso lo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio e sono stati completati allo stadio “Libero Liberati” di Terni, dove Connesi ha aggiornato l’intera infrastruttura tecnologica dei rispettivi impianti e delle aree riservate agli ospiti e alla stampa.

Inoltre, sia la sede di A.S. Gubbio 1910 che della Ternana Calcio sono state cablate in fibra ottica con un’operatività ad 1 gigabit/s.

“Siamo lieti di avere tra i nostri partner commerciali Connesi – afferma Paolo Tagliavento vicepresidente di Ternana Calcio – azienda umbra dinamica in grado di offrire un servizio sempre all’avanguardia ai suoi clienti. Siamo felici di collaborare anche alla luce del coinvolgimento di tutte le realtà professionistiche del calcio umbro, certi che quella con Connesi sarà una collaborazione proficua e di reciproca soddisfazione”. Commenta così Giuseppe Pannacci, Direttore Generale di A.S. Gubbio 1910: “La nostra sinergia con Connesi va nella direzione dell’innovazione tecnologica e dell’implementazione dei servizi a vantaggio di tifosi, media e operatori della comunicazione, nell’ottica della crescita e degli investimenti che la società sta portando avanti a tutti i livelli, dentro e fuori dal campo. Siamo ben lieti di aver attivato questa partnership in questa stagione sportiva con un operatore di eccellenza del nostro territorio, che ha scelto di scommettere e investire sullo sport e sulla promozione del calcio umbro”.

Per le tre società sportive umbre, Connesi è dunque il fornitore unico di tutti i servizi di connettività internet, telefonia e ICT, con notevoli benefici per i club in termini di velocità, sicurezza e affidabilità della connessione. Un servizio essenziale e strategico sia per l’operatività quotidiana che durante gli eventi sportivi, se solo si pensa alla connettività come strumento per garantire il funzionamento della biglietteria, dei tornelli per l’accesso allo stadio, del Var, dei circuiti della videosorveglianza e delle dirette TV.