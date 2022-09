Presidente della Provincia: auguri a studenti, dirigenti scolastici e corpo docente

“La scuola è futuro”

La campanella sta per suonare nelle scuole della provincia di Perugia – anche se alcuni istituti hanno deciso di anticipare la riapertura di uno o due giorni – e la presidente della Provincia augura un buon inizio di anno scolastico 2022-2023 a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sottolineando l’importanza della scuola per il loro futuro.

Sono circa 110, tra edifici e palestre scolastiche di proprietà dell’ente provinciale per una popolazione scolastica che conta 30.469 studenti.

Questo è un inizio particolarmente sentito perché segna il ritorno alla normalità e alla socializzazione dopo due anni di pandemia che ha lasciato profondi segni in questo ambito sotto molteplici aspetti, sia didattici che di relazioni in una fascia d’età in cui è forte il desiderio di condividere esperienze e stare insieme e la scuola ne rappresenta il collante, il naturale luogo di incontro e di conoscenza.

L’augurio della presidente si estende anche ai dirigenti scolastici e corpo docente e ricorda come in questi mesi estivi la Provincia, con il servizio Edilizia Scolastica e Programmazione Rete Scolastica, abbia lavorato alacremente per rendere sempre più funzionali gli edifici scolastici, adeguarli alle esigenze di nuovi ed ulteriori spazi.

Inoltre la Provincia negli ultimi tre anni è stata destinataria di importanti finanziamenti in materia di efficentamento energetico (oltre 2,5 milioni di euro) che hanno riguardato diversi istituti della nostra provincia e che porteranno a sensibili economie nella climatizzazione degli stessi.

Già da tempo molte scuole sono state dotate di impianti fotovoltaici che garantiscono una produzione annua di energia elettrica pari a quasi 1 milioni di kwh. Inoltre è in corso di attuazione la realizzazione di nuovi edifici scolastici (Liceo Artistico di Deruta, Istituto superiore a fianco del Capitini, Polo scolastico di Norcia, Liceo Volta di Spoleto, Liceo Marconi di Foligno) che, come previsto dalla normativa, saranno realizzati a consumi energetici NZEB (edifici a energia quasi 0). Anche su questi edifici verranno realizzati impianti fotovoltaici con una produzione annua prevista di circa 350 mila kwh.

Tutti gli interventi sopra richiamati, oltre al risparmio energetico poteranno importanti benefici dal punto di vista ambientale garantendo una diminuzioni di CO2 nell’atmosfera di circa 1000 tonnellate l’anno.

Viabilità – Iniziati i lavori di sistemazione della SP 106 della Baucca

Prosegue il programma della Provincia di Perugia per il miglioramento dei piani stradali

(Cittadino e Provincia) – Città di Castello, 31 agosto ’21 – Sono partiti i lavori di sistemazione a cura della Provincia di Perugia sulla SP 106 della Baucca, nel Comune di Città di Castello, finalizzati ad eseguire interventi di ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari.

L’intervento, molto atteso dalla popolazione in quanto riguardante un tratto viario particolarmente dissestato, prevede la sistemazione del tratto di strada provinciale compreso tra le località della Baucca e Sasso.

Tale intervento fa parte di vari progetti finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevedono la sistemazione dei tratti più critici della strada della Baucca ricadenti nel territorio tifernate, precisamente quelli compresi tra la località di Sana Martin d’Upò ed il bivio che conduce a Montemaggiore, per un importo complessivo di circa 240.000 euro.

Oltre alla sistemazione del piano stradale, le lavorazioni comprendono anche il completo rifacimento della segnaletica orizzontale.

Sul piano dei miglioramenti per la viabilità l’Ente di piazza Italia ha in programma, inoltre, la sistemazione del ponte al km 19+000 in località Sasso, per 120.000 euro. Per questo nuovo intervento è già stato approvato il progetto esecutivo e devono essere appaltati i lavori per poi procedere con la realizzazione delle opere.

Via21027.IC