Presentato a Perugia Ad alta voce di Massimo Mapelli

Tra i capitoli proposti dal giornalista anche l’omicidio Kercher

Presentato anche a Perugia il libro “Ad alta voce, vita da giornalista sul campo e dietro le quinte” di Massimo Mapelli, giornalista che lavora a La7 come inviato e vice responsabile della cronaca.

Tra i capitoli uno dedicato all’omicidio di Meredith Kercher che il cronista ha seguito in tutte le sue fasi, dall’indagine ai processi.

La presentazione si è svolta alla libreria Feltrinelli e a parlare del libro è stata anche Sabina Castelfranco, producer della Cbs. In sala anche gli avvocati Luciano Ghirga, Luca Maori e Valter Biscotti che furono tra i protagonisti del processo per l’omicidio Kercher.

“Ad alta voce”, edito da Baldini e Castoldi, è il racconto di 30 anni di giornalismo vissuti in prima persona. C’è il vissuto delle esperienze da inviato in Italia e all’estero anche al seguito delle missioni militari. Ma anche il racconto in Antartide e nelle regioni dell’Artico. “Tutte una serie di congiunture storiche che hanno fatto sì che sia arrivato il momento di riflettere su come si sta trasformando il giornalismo attraverso il racconto di alcuni grandi fatti dei quali mi sono occupato” ha detto Mapelli.