A Lugnano in Teverina via all’anno accademico Unitre. David Lazzari parla di pandemia e psicologia

Sabato 26 settembre, alle 17, nella piazzetta Santa Maria, si inaugura l’anno accademico 2020/21 e si apre la campagna tesseramento dell’Unitre di Lugnano in Teverina.

“Sarà la prima volta – dice il vice sindaco Alessandro Dimiziani – senza la vera forza trainante e creatrice quale era la nostra indimenticata Maria Saltalamacchia, consigliera comunale e presidente Unitre, alla quale sono dedicate tutte le iniziative culturali del nostro borgo” .

Per l’apertura è prevista la conferenza “Pandemia e Psicologia: Conseguenze e Prospettive” che avrà come relatore il David Lazzari, direttore del servizio Psicologia dell’ospedale di Terni e presidente dell’Ordine nazionale psicologi.

Sarà l’occasione per ascoltare dalle parole di un esperto tutti gli aspetti che da qui in avanti saranno i protagonisti di nuovi stili di vita e per conoscere il programma delle conferenze e dei corsi che caratterizzeranno la stagione accademica 2020/21.

Nel fine settimane parte la stagione culturale “Lugnano cult” messa in campo dall’amministrazione comunale con le associazioni locali che andrà avanti fino alle feste natalizie.

Sabato, alle 19, nella chiesa di San Francesco, “Ad onor di questo pio loco”, concerti per vari strumenti su musiche di Antonio Vivaldi con Ensemble Musae Jovis. Un gruppo di recente formazione, che ha sede a Giove ed attivo nel sud dell’Umbria e nel nord del Lazio. Nel mese di ottobre poi sarà fruibile gratuitamente e in autonomia, quindi nel rispetto delle direttive anti-covid, Orienteering Drama. Il percorso prevede una fruizione individuale del paesaggio urbano nel borgo di Lugnano in Teverina, attraversato delle storie da ascoltare in cuffia.

Una volta ritirata la mappa al punto di accoglienza, si parte in piena libertà per un viaggio in 20 tappe interattive che mettono il visitatore in relazione con i luoghi e con le storie che li accompagnano in uno dei borghi più belli d’Italia.