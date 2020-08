Ponte San Giovanni: la ‘Consulta Territoriale’ lancia l’allarme sullo stato di salute degli Ippocastani

La “Consulta Territoriale”, che si propone di raccogliere le esigenze dei cittadini del territorio di Ponte San Giovanni, lancia l’allarme sul precario stato di salute degli Ippocastani (Aesculus hippocastanum) dei viali e dei parchi urbani a causa della aggressione di un lepidottero minatore, la “Cameraria ohredella”, che scava gallerie nel mesofillo delle foglie dell’Ippocastano.

“Molte di queste piante ornamentali – fanno sapere dalla Consulta – concludono il loro ciclo annuale in modo stentato se non incompleto perché il fogliame muore già in agosto con gravi danni per la resistenza della pianta.

Per salvaguardare questo patrimonio verde è necessario programmare interventi mirati e sistematici a garanzia del decoro cittadino.

Questi interventi sono da effettuare in primavera alla schiusa delle uova e a fine estate rastrellando le foglie cadute che vanno poi incenerite per distruggere le crisalidi che svernano al loro interno”.