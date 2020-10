Ponte San Giovanni: la ‘Consulta’ in prima linea contro il degrado nell’area del mattatoio. Associazioni e cittadini denunciano la presenza di rifiuti, incuria e cattive frequentazioni nella zona parcheggio. Il Presidente Mincigrucci: “Problema annoso, noi pronti a fare la nostra parte”

La ‘Consulta Territoriale’ in prima linea contro il degrado a Ponte San Giovanni. Il neonato organismo, volto a dare risalto ai problemi del territorio, punta il dito contro il penoso stato in cui versa il parcheggio antistante il mattatoio comunale e il conseguente fosso di Santa Margherita. Incuria, immondizia e cattive frequentazioni sono da anni all’ordine del giorno e la Consulta ha deciso di prendere in mano la situazione, rivolgendo un accorato appello all’amministrazione Romizi, con l’idea di portare anche il proprio contributo.