Stampa estera al Trasimeno: presentati i pacchetti della prossima stagione. Al centro delle esperienze c’è il trekking, il bike e gli sport d’acqua









Il Trasimeno come luogo per un’esperienza di vita slow, a contatto con la natura dolce e accogliente del Centro Italia. Questo il taglio dell’educational che ha visto protagonisti un gruppo di giornalisti tedeschi e olandesi arrivati in Umbria per testare in prima persona i diversi percorsi e le possibili esperienze turistiche introno al lago Trasimeno.

Quella mostrata alla stampa è una filosofia complessiva di soggiorno dove l’esperienza turistica si coniuga con una serie di pacchetti e prodotti che vedono come tema centrale il rispetto del benessere dei luoghi e delle persone. Un taglio, quello presentato, attento alla sostenibilità, incentrato su tre pacchetti legati ad esperienze accessibili a tutti.

I pacchetti sono stati illustrati, a Castiglione del Lago, da Michele Benemio, presidente Urat (Unione ristoratori e albergatori del Trasimeno).

L’iniziativa, così come i prodotti turistici, rientrano nel progetto di promozione “Vivi il Trasimeno”, finanziato dal POR FESR 2014/2020 per l’Umbria, che vede coinvolti gli operatori economici della ricettività e della ristorazione del comprensorio.

I pacchetti della prossima stagione: Trekking panorami e tramonti, un tour dedicato ad itinerari, di varia lunghezza e difficoltà, tra le colline intorno al Trasimeno. Il percorso include visite guidate all’Oasi Naturalistica la Valle con birdwatching e passeggiate tra oliveti e vigneti con degustazioni di olio e vino dei Colli del Trasimeno. Bike, i borghi che incantono. Pedalare tra la Storia e le storie dei nostri borghi. I percorsi incrociano itinerari culturali come ad esempio il Cammino Annibalico, o le visite guidate agli affreschi del Perugino e deliziose degustazioni, come quella dello Zafferano. Lake, al centro del terzo pacchetto c’è l’esperienza legata all’acqua, con proposte dedicate al divertimento e agli sport d’acqua. Escursioni in canoa e sup adatte a tutti per vivere il lago e le sue isole, battute di pesca con ape ripesca e degustazioni con i pescatori del Trasimeno. Durante il press tour è stato presentato il nuovo video emozionale che sarà online nella pagina facebook vivi il trasimeno da giovedì 22 ottobre. I prodotti turistici saranno commercializzati da Umbria action di Ciak viaggi.