Il Comune di Perugia aderisce all’Umbria Film Commission. Da Palazzo dei Priori: “Per offrire ad una sempre maggiore affermazione turistica e culturale della città”

Il Comune di Perugia aderisce alla costituenda Umbria Film Commission e lo statuto della fondazione stessa. Nell’atto si riconoscono anche, quali oneri per il Comune, la quota di partecipazione al capitale di dotazione della fondazione, pari a 9.000 euro, e la quota annuale di 0,20 euro/abitante per i costi di gestione, pari a 5.415 euro circa per il 2020 e 32.500 circa per il 2021 e 2022, peraltro già previste nel bilancio previsionale dell’ente.

Si ritiene importante e opportuno aderire alla Fondazione Umbria Film Commission – fanno sapere da Palazzo dei Priori – per il contributo che essa può offrire ad una sempre maggiore affermazione turistica e culturale della città e, quindi, allo sviluppo economico del territorio. Tra i compiti della Fondazione vi è, infatti, quello di indurre un circuito virtuoso per il settore delle arti visive, favorendone lo sviluppo e la produzione nella città e nella regione, anche mediante il reperimento di finanziamenti pubblici, con ricadute favorevoli sull’economia e l’occupazione.

Della Fondazione, insieme al Comune di Perugia, faranno parte la Regione dell’Umbria, il Comune di Terni e Anci Umbria, a cui la stessa Regione, nel 2019, aveva dato mandato di effettuare lo studio di fattibilità del progetto di costituzione della fondazione medesima.