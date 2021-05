Pietralunga: inaugurato il Palazzo Comunale

Nuova vita per l’edificio grazie ai lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Sindaco Ceci: “Oggi riconsegniamo una struttura che rappresenta la comunità”

“Oggi inauguriamo il ritorno nella storica residenza dell’amministrazione comunale all’esito della conclusione dei lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, durati 4 anni”. Così il sindaco di Pietralunga Mirko Ceci ha salutato la comunità e i rappresentanti delle istituzioni presenti questa mattina al taglio del nastro della ‘nuova’ Casa comunale.

“Tale intervento – ha proseguito – rientra nell’ambito della programmazione dei lavori eseguiti dalle amministrazioni da me presiedute che ieri ha visto il miglioramento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico, oggi vede concludere i lavori relativi al municipio e che domani culminerà, i lavori sono già in corso, con la messa in sicurezza e riqualificazione della Rocca longobarda e dell’ex convento di Sant’Agostino. Una sede che, oltre ad essere più sicura, è stata migliorata energeticamente e strumentalmente, per questo sicuramente più bella ed affascinante, che assieme alla chiesa di Pieve di Santa Maria, rappresenta e rappresenterà uno degli angoli più belli dell’Umbria. La Casa comunale è stata dotata di una nuova sala del consiglio, arredata dalle maestranze della falegnameria di Candeleto dell’Agenzia forestale dell’Umbria. Contestualmente alla nuova sede, giungerà a termine la ristrutturazione organica dell’ente che nel giro degli ultimi anni è stata interessata da ben dodici abbandoni, tra pensionamenti e trasferimenti, e contemporaneamente ha visto l’assunzione di nuove sedici persone. Un Comune rosa, con l’80 per cento di personale femminile e il 75 per cento laureato. Da ultimo, ma non per ordine di importanza, ringrazio i dipendenti dell’amministrazione comunale per la loro professionalità e disponibilità a garantire i servizi in questi quattro anni, nonostante siano stati costretti a lavorare in una situazione di emergenza e di precarietà logistica. Mi scuso, inoltre, con i cittadini pietralunghesi per il disagio che hanno dovuto sopportare per accedere ai servizi e agli uffici comunali”.

L’intervento complessivo che ha portato alla riqualificazione del Palazzo comunale è composto da tre distinti finanziamenti: il primo concesso al Comune dalla Regione Umbria, con D.G.R. n. 1001 del 06/09/2016, di euro 720.000,00 per il miglioramento sismico, con risorse a totale carico dei fondi ex L. 77/2009, che ha visto la realizzazione dei lavori da parte della società Astra Soc.Coop. ar.l.; il secondo pari a un importo complessivo di € 176.000 relativo agli interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici per l’accesso al finanziamento di cui alla D.D. n.2917 del 27.03.2017 della Regione Umbria avente ad oggetto POR FESR 2014 – 2020 Asse IV – Azione 4.2.1 Smart Buildings; infine, l’ultimo di € 50.000,00 per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato effettuato con un finanziamento concesso con Decreto del Direttore Generale della Direzione per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/05/2019: tale contributo assegnato al Comune di Pietralunga rientra tra quelli da destinarsi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile così come stabilito dall’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante ‘Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi’.

La cerimonia di inaugurazione è stata coordinata dal vicesindaco Federica Radicchi, emozionata quanto felice di “riconsegnare la casa alla comunità pietralunghese”, tra i presenti anche la consigliera della Provincia di Perugia Erika Borghesi che, dopo aver portato il saluto del presidente Luciano Bacchetta, ha ricordato l’amicizia e la fattiva collaborazione tra i due enti, esprimendo poi apprezzamento per il notevole lavoro di riqualificazione: “Un plauso all’amministrazione comunale per la scelta di abbattere le barriere architettoniche, realizzando anche un ascensore. La riconsegna della struttura alla collettività nella sua bellezza e in piena sicurezza è un simbolo importante della ripartenza che tutti desideriamo”.

Felice di partecipare anche il vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, che ha sottolineato come con questo intervento “la prevenzione diventa qualcosa di tangibile”, e la Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Anna Ascani che ha definito l’opera un “segnale di speranza importante per l’intero territorio”.