Perugia: controlli nella serata di sabato 30 maggio per il rispetto del coprifuoco

L’assessore Merli: “Continueranno anche nei prossimi fine settimana”

Nel pomeriggio e nella serata di sabato 30 maggio sono proseguiti i controlli per il rispetto delle norme antiCovid e, in particolare, del coprifuoco, oltre che negli esercizi commerciali del centro.

I controlli, disposti dal Questore di Perugia, hanno visto impegnati la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia Locale, con il supporto della Protezione Civile e hanno interessato le aree del centro storico sedi della movida, come via della Viola, via dei Priori, via Ulisse Rocchi, via Baldeschi, piazza Matteotti, piazza Danti e piazza Cavallotti.