Pietralunga: il Comune consegna mascherine pediatriche

È iniziata la distribuzione delle mascherine pediatriche da parte dell’Amministrazione comunale di Pietralunga. Nello scorso week-end i consiglieri di maggioranza hanno consegnato personalmente i dispositivi di protezione ai giovani concittadini pietralunghesi. Tale iniziativa continuerà durante tutta la settimana. Un gesto importante quello dell’Amministrazione che ha voluto restare vicino alle famiglie sopperendo, ancora una volta, alle esigenze dettate dall’emergenza Covid-19; il tutto senza intaccare le casse comunali, ma a proprie spese personali.

“Indossare la mascherina – spiega Federica Radicchi, assessore alle politiche sociali e alla scuola – è un gesto ancora nuovo per tutti, ma ci stiamo abituando e confidiamo nella responsabilità e pazienza dei più giovani, la stessa dimostrata nei mesi di quarantena. Ci rendiamo perfettamente conto che si chiede un grosso sforzo ancora, ma siamo altresì sicuri che i più giovani stiano imparando quale sia l’importanza di proteggere la propria e l’altrui salute. Questa emergenza li ha catapultati in un mondo totalmente sconosciuto e il repentino cambio di abitudini li ha portati sicuramente a compiere profonde riflessioni, sia intime che condivise in famiglia. Sono stati mesi fatti di rinunce, ma anche di crescita personale e sociale. Sicuramente i giovani stanno interiorizzando i concetti di salute, libertà e responsabilità civica, un processo non semplice e affatto scontato”.