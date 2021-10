Piegaro, ‘La via biologica del canto’: due giorni di colloquio corale con Anna Maria Farabbi

Sabato 16 e domenica 17 ottobre a Piegaro il laboratorio promosso dall’associazione settepiani

Anna Farabbi è autrice del volume Il canto dell’altalena (Al3viE – Kaba edizioni, pièdimosca edizioni): “Entreremo, passo dopo passo, negli organi interiori che permettono e nutrono la necessità, il desiderio, la tensione di ciò che io chiamo canto: la poesia. Cantare è riprendere dei nostri giacimenti interiori”

Un’esperienza interdisciplinare dal suono ai significati della parola attraverso le profondità dell’io e la coralità del noi. È la La via biologica del canto, laboratorio / colloquio corale con la poetessa, saggista e scrittrice Anna Maria Farabbi promosso sabato 16 e domenica 17 ottobre a Piegaro dall’associazione settepiani in collaborazione con la casa editrice al3vie. Farabbi, autrice del volume Il canto dell’altalena (Al3viE – Kaba edizioni, pièdimosca edizioni, 2021) guiderà i partecipanti attraverso sei prospettive tematiche (annunciazione, respiro, ascolto, lettura, scrittura, canto) in un percorso esperienziale per una maggior consapevolezza della parola.

“Sarà un Colloquio corale, riprendendo la parola dall’opera di Aldo Capitini – sottolinea Farabbi – dentro cui si imprime la messa a fuoco della parola, nell’incontro con il tu, nella condivisione dialogante. Non sarà un tempo dedicato alle tecniche della scrittura, ma entreremo, passo dopo passo, negli organi interiori che permettono e nutrono la necessità, il desiderio, la tensione di ciò che io chiamo canto: la poesia. La parola canto – prosegue – ci porta alla chiave esistenziale della nostra capacità espressiva, coniugandoci a una creaturalità cosmica. Cantare ciò che si è, attraversando il dolore e oltrepassarlo con il canto. Cantare è riprendere dei nostri giacimenti interiori. Scelgo di individuare immediatamente la relazione dominante della nostra vita io noi. Il canto ne è il magnifico ponte”.

Info e iscrizioni fino a giovedì 14 ottobre: 3461899867 – info@settepiani.com