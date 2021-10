Citerna: in arrivo nuovi appuntamenti culturali

L’affascinante borgo di Citerna continua ad essere palcoscenico di eventi culturali.

Con l’inizio della stagione autunnale la cittadina umbra riparte con un ricco programma di appuntamenti, che durante i mesi freddi verranno ospitati nei tanti spazi che il Comune offre: dai teatri, ai musei, alle chiese di cui il territorio è ricco, che dopo l’ultimo DPCM dall’11 ottobre riprendono la capienza al 100%.

Una serie di appuntamenti organizzati dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con le associazioni di Fighille, Pistrino e Citerna, che verranno offerti al pubblico con ingresso gratuito.

Dopo una ricca estate di spettacoli di successo, la musica si conferma protagonista del borgo con una serie di concerti che abbracciano vari generi musicali: si parte con la musica classica il 22 ottobre con il Concerto d’Autunno, per passare alla musica rock con un tributo al grande David Bowie il 3 dicembre, per finire l’anno con un Concerto Natalizio per la rassegna “Natale tra Umbria e Toscana”.

Ampio spazio è dedicato anche alla scrittura, con una serie di incontri con gli autori che presenteranno le loro opere negli spazi museali del territorio: dalla poesia di Cinzia della Ciana, alla narrativa di Paolo d’Anna, al Dante 3D tour del prof. Andrea Franceschetti, eletto aretino dell’anno.

Si rinnova inoltre la tradizione del teatro, un appuntamento ormai caratteristico organizzato dalle Pro Loco con il patrocinio del Comune: dopo lo stop dovuto alla pandemia si riparte quindi con “Che Spettacolo allo Smeraldo”, la rassegna di teatro dialettale di Pistrino, e con Il Torrione, il programma di teatro popolare di Citerna.

“Tanti appuntamenti con cui vogliamo offrire delle serate di cultura, intrattenimento e svago ai cittadini anche durante i mesi più freddi – riferisce l’Amministrazione comunale -. Riteniamo sia importante continuare a diffondere l’arte in tutte le sue espressioni, dando spazio ai tanti professionisti ed appassionati che sanno creare e comunicare bellezza e armonia. Il programma è in parte fatto, ma in parte in evoluzione, grazie alle continue richieste di artisti che desiderano esibirsi nel nostro territorio e che ci fa piacere ospitare. Un ringraziamento alle aziende che hanno dato un contributo per sostenere gli eventi musicali e letterari, permettendoci di offrire ai cittadini tanti spettacoli gratuiti senza attingere alle casse pubbliche, ma anche a tutti coloro che stanno collaborando alla organizzazione di questi spettacoli, senza dimenticare la nostra Protezione Civile di Citerna che continuerà a supportarci per garantire delle serate in sicurezza nel rispetto dei protocolli. Vi aspettiamo a Fighille, Pistrino e Citerna!”.