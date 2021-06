Perugia Ultradigitale: in centro, nei parchi e negli edifici pubblici la nuova rete WifiUmbria. La rete permette la copertura continuativa con 127 access point. Ecco dove

127 nuovi access point, , che presto diventeranno 150, permettono la copertura wifi continuativa del centro storico di Perugia, dei principali parchi comunali e degli edifici di interesse pubblico, a beneficio di cittadini, turisti e studenti, che già da oggi hanno la possibilità di collegarsi alla rete WifiUmbria in maniera facile (non richiede autenticazione), sicura, veloce e gratuita. Perugia è, dunque, il primo comune della regione ad attivarla, nell’ambito del progetto finanziato con fondi POR Fesr tramite Umbria Digitale.

A presentare il nuovo servizio, questa mattina, alla sala della Vaccara, il Sindaco Andrea Romizi, l’assessore Gabriele Giottoli, l’Amministratore unico di Umbria Digitale Fortunato Bianconi, e il dirigente Energia e Smart City del Comune di Perugia Gabriele Alessandro De Micheli. L’assessore regionale Michele Fioroni, non potendo essere presente, ha inviato un messaggio video, nel quale ha tenuto a sottolineare come la realizzazione di questo progetto, partito nel 2019, rilanci Perugia come cuore digitale, attraverso la connettività wifi oggi indispensabile per cittadini e aziende, e apra una stagione nuova di servizi ma anche di collaborazione tra Umbria Digitale e il Comune di Perugia.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Gabriele Giottoli e dall’Amministratore Unico di Umbria Digitale Bianconi, che hanno sottolineato l’importanza del progetto per lo sviluppo del territorio.

“La rete permetterà –ha spiegato Giottoli- la realizzazione di una serie di servizi innovativi, che senza infrastrutture come questa non sarebbero possibili.”

Dal canto suo, Bianconi ha confermato la volontà di Umbria Digitale di rendere concreti progetti chiave per la digitalizzazione del territorio.

“Finalmente anche Perugia ha la sua rete wifi sicura e performante, al passo coi tempi e con le migliori tecnologie. –ha aggiunto il dirigente De Micheli- La rete è pensata per essere collegata e funzionare in maniera integrata con altri investimenti che il Comune andrà a fare, come per esempio quelli del Bando Periferie nelle aree di Madonna Alta, Bellocchio, Fontivegge.”

Queste le aree coperte da WifiUmbria a Perugia:

Centro storico Porta sole, belvedere piazza Rossi Scotti e via delle Prome fino via del sole Piazza Danti Piazza Piccinino e inizio via Bontempi Via dell’Aquila, spazio esterno Cappella di San Severo – Affresco di Raffaello e Perugino Piazza IV Novembre Corso Vannucci nella su interezza Piazza della Repubblica Piazza Italia Giardini Carducci Viale indipendenza (Belvedere sopra rocca Paolina) Rocca Paolina: uscita verso piazza Italia, via bagliona, spazi espositivi ed eventi della sala cannoniera Via Baglioni Piazza Matteotti Via Mazzini Via Fani Via dei Priori Piazza San Francesco al Prato Piazza Piccinino Piazza Morlacchi Piazza Fortebraccio Viale Indipendenza fino incrocio via Masi e Via Marzia Piazza del Circo Corso Cavour davanti chiesa di Sant’Ercolano Scalette di sant’Ercolano Via Marconi, giardino tre archi Pincetto, piazza della Rupe e arrivo scale mobili minimetrò Scale mobili viale Pellini



Biblioteche, luoghi di cultura e sale storiche

Biblioteca Augusta, 3 piani Biblioteca San Matteo degli Armeni, 2 piani e giardino Biblioteca Sandro Penna San Sisto, 2 piani Biblioteca Federici Ripa Biblioteca Villa Urbani, 2 piani e parco villa aperto al pubblico Biblioteca Ponte San Giovanni Cappella San Severo Chiesa di San Bevignate, (in fase di studio) Sala San Tommaso, via Pinturicchio Museo di Palazzo della Penna 2 Piani, bar e chiostro interno Atrio Palazzo dei Priori Sala della Vaccara, Palazzo dei Priori Sala dei Notari, Palazzo dei Priori

Altre zone cittadine e trasporti pubblici Monteluce, piazza Monteluce e Piazza Coppoli Piazza Valentino Martinelli San Sisto Stazione Minimetrò Pian di Massiano Stazione Minimetrò Chico Mendez Terminal BUS Partigiani (in realizzazione) Stazione di Sant’Anna



Uffici Comunali aperti al pubblico

URP centro storico palazzo Grossi URP San Sisto URP Ponte San Giovanni URP Ponte Felcino Cittadinanza Ponte San Giovanni Cittadinanza Ponte Felcino Cittadinanza Campo di Marte Cittadinanza Pian della Genna Cittadinanza Castel del Piano Cittadinanza Monteluce (in attivazione) Vigilanza Madonna Alta Uffici della cultura di Palazzo della Penna Uffici di Protezione Civile

Parchi cittadini e impianti sportivi