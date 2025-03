Perugia: trovato con 16 dosi di cocaina in auto, arrestato dai Carabinieri

Si tratta di un 28enne albanese, senza fissa dimora ed incensurato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne albanese, senza fissa dimora ed incensurato.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio nella frazione di Ponte Felcino, finalizzato al contrasto dello spaccio di droga ed alla prevenzione dei reati in genere, hanno notato l’uomo che, alla vista del veicolo militare, assumeva un atteggiamento sospetto e guardingo.

Gli operanti hanno quindi intimato l’arresto al conducente, sottoponendolo a perquisizione personale e veicolare, al cui esito è stato rinvenuto, sebbene abilmente occultato all’interno dell’autovettura, un pacchetto di sigarette contenente 16 involucri termosaldati di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di 7,5g di stupefacente, oltre la somma contante di 305,00 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio ed un telefono cellulare.

Pertanto l’uomo è stato condotto in caserma ove, in ragione degli elementi raccolti, è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Il Giudice del Tribunale di Perugia, al termine dell’udienza, ha convalidato l’arresto, applicando all’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.