Metrobus Perugia, incontro con la cittadinanza a San Sisto

Venerdì 21 marzo alle ore 21 al Teatro Brecht

Si terrà venerdì 21 marzo alle 21 presso il teatro Brecht di San Sisto l’incontro informativo rivolto alla cittadinanza in vista della partenza dei lavori per il potenziamento della fognatura esistente in viale San Sisto nell’ambito del progetto per la realizzazione del Metrobus Perugia.

Saranno presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi, la dirigente dell’U.O. mobilità Margherita Ambrosi, il dirigente di Umbra Acque Andrea Vitali e la direzione lavori.

Si ricordano i contatti relativi al Metrobus Perugia:

call center 345 6753959 per informazioni sui cantieri;

345 3934024 per servizi rivolti alle persone con fragilità.

Il servizio sarà operativo dal lunedi al venerdi, dalle 9 alle 14

Tutte le informazioni utili anche sul sito ufficiale: www.metrobusperugia.it