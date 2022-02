Perugia: si sposta il punto tamponi di Pian di Massiano

Da domani 8 febbraio

Da domani, martedì 8 febbraio, il punto tamponi drive through di Pian di Massiano, a Perugia, si sposta dall’attuale posizione al piazzale adiacente (luna park). L’accesso sarà consentito dall’ultimo varco d’ingresso al parcheggio da via Meazza seguendo poi le indicazioni interne all’area.

Tale operazione – comunica l’assessore alla protezione civile del Comune di Perugia, Luca Merli -, gestita in accordo con la Usl Umbria 1, si è resa necessaria in considerazione del consistente calo dei tamponi effettuati al drive through. Sarà così possibile liberare l’intera area di parcheggio fronte stadio “Renato Curi” e anche il riposizionamento del mercato, da sabato prossimo, nella sua abituale ubicazione.

Resta comunque a disposizione per emergenze sanitarie l’intera area di parcheggio fronte via Meazza, che, all’occorrenza, potrà essere destinata integralmente alle operazioni di drive through.