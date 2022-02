Assisi: i vaccini arrivano a scuola

Avviato il servizio di vaccinazione pediatrica



Oggi è stato attivato presso l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli il servizio di vaccinazione pediatrica durante l’orario scolastico.

Su prenotazione, dalle 9.30 alle 11.30, i genitori o i familiari hanno potuto accompagnare i bambini per sottoporli al vaccino contro il Covid in ambiente scolastico. Gli operatori sanitari vogliono rivolgere un sentito ringraziamento alla Croce Rossa di Assisi che si è prodigata nell’organizzazione del servizio.

Le prenotazioni restano aperte e quindi i genitori possono tranquillamente far effettuare i vaccini ai propri figli.

L’amministrazione comunale si è adoperata con i dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi del territorio comunale e poi con le autorità sanitarie del distretto per l’attivazione del servizio di vaccinazione pediatrica durante l’orario scolastico, mettendo a disposizione la struttura dell’auditorium. L’obiettivo è stato quello di agevolare il più possibile le famiglie nel trattamento di vaccinazione riservato ai bambini 5-11 anni.

Comunque questo servizio si inquadra come un altro passo avanti per arrivare alla liberazione del virus, per contenere la diffusione sui banchi di scuola, per riprenderci la nostra normalità.

Si ricorda che dal 26 dicembre l’amministrazione comunale ha messo a disposizione il Palaeventi per la somministrazione di tamponi in forma drive through e vaccini.

In media si effettuano un migliaio di vaccini al giorno e circa 300 i tamponi, ovviamente le prenotazioni provengono da tutta l’Umbria, secondo le indicazioni e le linee guida anti Covid-19.