Perugia, questo fine settimana doppio appuntamento con gli Amici della Musica

Domenica 6 febbraio alla Sala dei Notari in concerto il duo formato dalla violoncellista Julia Hagen e dalla pianista Annika Treutler

Doppio appuntamento questa settimana con la stagione degli Amici della Musica di Perugia, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS. Si comincia sabato 5 febbraio, all’Auditorium Santa Cecilia, in via Fratti, con la prima tappa di Chi ha paura della Musica Classica?!, progetto che mette al centro i bambini e le loro famiglie con l’intento di poter dare al pubblico una conoscenza diretta di molti degli strumenti appartenenti al mondo della musica classica e una panoramica dei periodi che caratterizzano la storia della musica dal ‘600 ad oggi. Sabato, alle 16.30 e alle 18, si esibirà il Quintetto d’Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia, affiancato dal musicologo Enrico Bindocci, proponendo musiche di Vivaldi, Bach, Haydn e Mozart.

Domenica 6 febbraio alle 17.30 alla Sala dei Notari protagonista invece il giovane duo formato da Julia Hagen, violoncello, e Annika Treutler, pianoforte. In programma l’Adagio e Allegro in la bemolle maggiore op. 70 e la Fantasiestücke op. 73 di Robert Schumann e la Sonata n. 1 in si bemolle maggiore op. 45 e la Sonata n.2 in re maggiore op. 58 di Felix Mendelssohn. Julia Hagen, vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, collabora con grandi nomi del concertismo mondiale come Renaud Capuçon, Marc-Andrè Hamelin e Igor Levit, e si esibisce regolarmente in importanti stagioni concertistiche (Suntory Hall di Tokyo, aKonzerthaus di Berlino, Festspielhaus di Salisburgo, Musikverein di Vienna, Barbican di Londra). Annika Trautler, considerata la migliore pianista tedesca under 30, nell’ottobre 2020 ha ricevuto l’Opus Klassik Award per l’incisione del Concerto di Viktor Ullmann, con l’Orchestra della Radio di Berlino e la direzione di S.Frucht. Dopo aver debuttato con la Deutsche Symphonie Orchester Berlino, suona con le più importanti orchestre tedesche e internazionali ed è ospite di molti importanti festival europei.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com