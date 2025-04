L’Ensemble Barocco di Napoli nel cuore di Perugia

Il gruppo, costituito da musicisti da anni attivi nelle più importanti compagini di musica antica italiane, si esibirà alle 17.30 alla Sala dei Notari

È un viaggio nella musica strumentale al tempo di Alessandro Scarlatti, a cavallo tra la seconda metà del diciassettesimo e i primi decenni del diciottesimo secolo, il concerto che l’Ensemble Barocco di Napoli proporrà, sabato 5 aprile alle 17.30 alla Sala dei Notari di Perugia, nel cartellone della stagione degli Amici della Musica di Perugia, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Fondato nel 2010 su iniziativa di Tommaso Rossi (flauto dolce), Raffaele Di Donna e Marco Vitali, in occasione del 350° anniversario della nascita di Scarlatti, il gruppo è costituito da musicisti da anni attivi nelle più importanti compagini di musica antica italiane (con Rossi a Perugia ci saranno Rossella Croce e Marco Piantoni, violini, Vezio Jorio, viola, Manuela Albano, violoncello, Giorgio Sanvito, contrabbasso e Patrizia Varone, clavicembalo).

Alla Sala dei Notari l’ensemble eseguirà in apertura la Sonata IX in la minore per flauto, due violini e basso continuo del compositore e clavicembalista napoletano a cui è idealmente dedicato il pomeriggio di musica, e a seguire la Sonata in fa maggiore a due violini e cembalo di Gian Carlo Cailò, il Concerto in la minore per flauto, due violini, viola e basso continuo di Domenico Sarri, la Sonata n. 8 per due violini e basso continuo di Pietro Marchitelli, la Sonata XII in do minore per flauto, due violini e basso continuo, ancora dal repertorio di Scarlatti, prima di concludere l’esibizione con il Concerto in sol minore per flauto, violini, viola e basso continuo di Francesco Mancini.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com