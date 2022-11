Musica e solidarietà: il dono della Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS

Giovedì 10 novembre doppio appuntamento con il Quintetto d’Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia

Musica come cultura e impegno civile, con particolare riguardo per i soggetti più svantaggiati. Prenderà il via giovedì 10 novembre, con un duplice appuntamento con il Quintetto d’Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia (Azusa Onishi, violino primo, Aurora Bacchiorri, violino secondo, Franco Gonzales Bertolino, viola, Gianluca Pirisi, violoncello, Alessandro Salvatore Schillaci, contrabbasso), alle 10 nella Sala San Savino di Perugia e alle 16 all’Ospedale S. Maria della Misericordia, la nuova edizione del progetto Musica come Dono, rassegna concertistica promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS.

Realizzato con il prezioso sostegno della Fondazione Perugia, e in collaborazione con A.M.A.T.A. Umbria, Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, Istituto Opere Pie Donini di Perugia, Complesso Penitenziario di Capanne, CIDIS Onlus e CARITAS Diocesana di Perugia e Città della Pieve, il progetto Musica come Dono proseguirà fino a metà dicembre con 16 concerti che vedranno come protagonista l’Orchestra da Camera di Perugia in diverse formazioni (Duo di Fagotti, Quintetto di Fiati, Duo Violino e Violoncello). Chiusura a organico completo – con la direzione di Enrico Bronzi e Giulia Cellacchi e Tommaso Santini, violini solisti – giovedì 15 dicembre, alle 10 sempre nella Sala San Savino, sede della Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS, e alle 20.30 alla Caritas Diocesana di Perugia.