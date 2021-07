Perugia piange la scomparsa dell’ex Assessore Marcello Ramadori. Il cordoglio del Sindaco Romizi, del Presidente Arcudi e dell’Assessore Varasano

Il sindaco Andrea Romizi, il presidente del Consiglio comunale Nilo Arcudi e l’assessore alla cultura Leonardo Varasano, a nome dell’intera Amministrazione, si uniscono al dolore della famiglia Ramadori per la recente ed improvvisa scomparsa di Marcello. Uomo politico e storico rappresentante del Partito Socialista, di cui è stato anche segretario provinciale, Ramadori è stato consigliere comunale ed assessore presso il Comune di Perugia, oltre ad aver ricoperto diversi altri incarichi istituzionali come quello di presidente della comunità montana, consigliere dell’Asl, segretario provinciale della Cgil. Tuttavia Ramadori era molto noto in città anche per la sua poliedricità in campo culturale, dilettandosi nella musica (fisarmonica e percussioni), nella recitazione, spesso a fianco del gruppo teatrale di Mariella Chiarini e nella poesia. In quest’ultimo campo, tra l’altro, ha ottenuto nel 2017 il primo premio al concorso di poesia italiana “Gens Vibia”.