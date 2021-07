Perugia: al via i lavori in via Corcianese. Il primo tratto interessato è quello tra la rotatoria di via Quattrotorri e quella di via Pievaiola

Lunedi 19 luglio prenderanno avvio i lavori di risanamento del piano viario di via Corcianese, nell’intero tratto compreso fra la rotatoria delle Quattrotorri e la rotatoria con via Pievaiola.

L’intervento comporterà il rifacimento del sottofondo stradale, per adeguare le caratteristiche della strada all’elevato traffico di mezzi pesanti e consentire una duratura resa della bitumatura. In particolare, si procederà alla rimozione del manto stradale, quindi alla bonifica del sottofondo e, infine, alla stesura dei nuovi manti bituminosi.

Consapevoli dell’importanza di garantire accessibilità alle residenze e alle attività presenti lungo strada Corcianese, l’Assessorato ai lavori pubblici del Comune di Perugia e gli uffici tecnici si sono adoperati per programmare i lavori mediante la chiusura di un tratto stradale alla volta, così da consentire o deviazioni del traffico lungo itinerari alternativi o l’accesso tramite i tratti non chiusi della via.

Il primo tratto interessato dai lavori è quello a partire dalla rotatoria Quattrotorri in direzione via Pievaiola; i veicoli provenienti da via Pievaiola e diretti alla rotatoria Quattrotorri potranno utilizzare via Gagarin, via Einaudi – S.P. 318 (Corciano).