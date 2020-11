Perugia: nuovi interventi di inclusione sociale e contrasto alla povertà. Nell’ambito dei cosiddetti PaIS (Patti di Inclusione Sociale), finanziati dal Fondo Sociale Europeo, per complessivi 455.878,00 euro

La giunta comunale ha approvato su proposta dell’assessore al Welfare Edi Cicchi, nuove azioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà, nell’ambito dei cosiddetti PaIS (Patti di Inclusione Sociale), finanziati dal Fondo Sociale Europeo, per complessivi 455.878,00 euro. Le suddette azioni riguardano il potenziamento degli interventi socio educativi e di attivazione lavorativa e, in particolare, quelli domiciliari e territoriali di sostegno scolastico ed extra scolastico per minori con nuclei familiari in condizioni di povertà, la realizzazione di tirocini ed esperienze lavorative per giovani e adulti per cui sia attivo un progetto di inclusione sociale, orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al lavoro. Saranno, inoltre, rafforzati i servizi di presa in carico, segretariato e interventi sociali da parte dell’ente, al fine di garantire continuità alle attività connesse al potenziamento dei servizi e degli interventi, nonché la realizzazione di azioni per accompagnare i cittadini all’acquisizione di competenze digitali e di supporto all’utilizzo degli strumenti informatici.