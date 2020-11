Perugia: nuova percorso ciclopedonale in zona ‘Centova’. Collegherà il centro di intrattenimento Borgonovo con Via Dottori

È stato approvato dalla giunta comunale di Perugia, su proposta dell’assessore Numerini, il progetto definitivo del nuovo itinerario ciclopedonale che si snoderà tra il Centro di intrattenimento Borgonovo e il ponte di via Dottori, per una lunghezza di circa 1,3 km. Il percorso è parte dell’itinerario complessivo che, attraversando la vallata del torrente Genna, collega la facoltà di Ingegneria all’ospedale Santa Maria della Misericordia, passando dal percorso verde di Pian di Massiano e dal Borgonovo. Oltre l’ospedale, la pista prosegue verso viale Trancanelli e la zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte. D’altro canto, il nuovo percorso ciclopedonale, andrà a completare l’itinerario ciclabile regionale tra l’area del lago Trasimeo e la città di Perugia, in corso di realizzazione da parte dell’Agenzia Forestale.

L’importo complessivo previsto per l’intervento è pari a 410mila euro, finanziati nell’ambito di Agenda Urbana.