Perugia: l’opposizione contro l’aumento delle tasse deciso dalla Giunta Regionale

L’opposizione del Comune di Perugia esprime forte preoccupazione e netto dissenso rispetto al disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale dell’Umbria, guidata dalla Presidente Stefania Proietti, che introduce un deciso aumento della pressione fiscale per cittadini, famiglie e imprese umbre.

Parliamo di una manovra che, nel dettaglio, prevede un incremento dell’addizionale regionale IRPEF, un aumento dell’IRAP a carico delle attività produttive e un rincaro del 10% sulla tassa automobilistica a partire dal 2026. Un triplice colpo al cuore della nostra economia locale.

Tutto questo viene giustificato dalla maggioranza regionale con un presunto “disavanzo” nei conti della sanità, che ad oggi, però, non è stato formalmente accertato da nessun organo ufficiale di controllo. Di fronte a cifre non verificate, si chiede ai cittadini di pagare il conto. È inaccettabile.

Siamo profondamente convinti che le tasse debbano essere l’ultima leva da attivare, non la prima. A maggior ragione in una fase storica come questa, in cui l’instabilità internazionale, l’aumento del costo della vita e le difficoltà strutturali delle imprese rendono ogni ulteriore prelievo fiscale una ferita difficile da rimarginare.

Il nostro territorio ha bisogno di politiche fiscali che sostengano chi produce, chi lavora e chi fa fatica ad arrivare a fine mese – non di scelte affrettate e penalizzanti. E ancora più grave è il fatto che tali decisioni siano state prese senza alcun confronto preventivo con le parti sociali e senza ascoltare i rappresentanti degli enti locali.

Per questo, chiediamo con forza alla Sindaca di Perugia e alla Giunta comunale di attivarsi immediatamente con la Presidente Proietti per chiedere il ritiro di questo disegno di legge. Il Comune di Perugia non ha competenza diretta in materia, ma ha il dovere politico e istituzionale di difendere i suoi cittadini.

Invitiamo anche tutte le forze civiche, sociali ed economiche del territorio a unirsi in questa battaglia di buon senso. Le tasse non possono essere una scorciatoia. Servono serietà, responsabilità e trasparenza.

L’Opposizione del Comune di Perugia