Progetti di rigenerazione urbana, apprezzamento per Todi

La Soprintendenza premia i lavori di riqualificazione del centro storico e le opere per una nuova mobilità sostenibile

Mentre a Todi sono in corso gli interventi per la rigenerazione urbana, con i cantieri che comportano inevitabili disagi nella prospettiva che entro la fine dell’anno saranno tutti ultimati con la restituzione di un centro storico più bello e funzionale, la città è stata selezionata dalla Soprintendenza dell’Umbria quale buona pratica da mettere in evidenza in occasione del venticinquesimo anniversario della Convenzione Europea del Paesaggio e della giornata di studi dal titolo “Paesaggi urbani: conoscenza, salvaguardia, rigenerazione. Dallo studio delle fonti d’archivio alle azioni di pianificazione”.

Il convegno, organizzato a Perugia nel salone storico della Soprintendenza, ha visto una sessione dedicata al caso Todi e alle opere di rigenerazione urbana per una mobilità sostenibile, con gli interventi dell’ingegner Massimo Mariani, dell’architetto Antonio Corradi e di Silvia Minciaroni, dirigente del settore opere pubbliche del Comune di Todi, introdotti da quelli di Carmen Cobucci e Luca Pulcinelli in rappresentanza della Soprintendenza dell’Umbria.

Protagonisti della presentazione i lavori nell’area di Via Menecali, in fase di ultimazione, quelli nella zona del Mercato Vecchio, avviati in questi giorni, e la realizzazione dei nuovi ascensori per la risalita da Porta Orvietana ai Giardini “Oberdan”, il tutto nel contesto di un più articolato programma di opere di riqualificazione che ha interessato nel tempo anche le pendici del colle e alcuni attrattori culturali della città, ultimi dei quali il restauro e riapertura della Torre dei Priori.

“Per l’Amministrazione comunale – commenta il Sindaco Antonino Ruggiano – è stato motivo di grande soddisfazione vedere Todi premiata da tanta positiva attenzione e da apprezzamenti qualificati che hanno riconosciuto la necessaria audacia per degli investimenti significativi in un quadro strategico complessivo di sicura valenza per il futuro“.

Le relazioni dell’architetto Corradi e dell’ingegner Mariani si sono soffermate soprattutto sulla nuova risalita meccanizzata, sistema che porterà residenti e turisti dal parcheggio di Porta Orvietana prima in Via Termoli con due ascensori vetrati da 32 posti e poi, tramite una galleria e un secondo ascensore, fino a Giardini pubblici e quindi in via Ciuffelli, a 200 metri dalla piazza principale della città. Il primo intervento, che vedrà iniziare l’installazione della superficie vetrata ad inizio aprile, si concluderà entro la metà di maggio; il secondo, superata ormai la fase di aggiornamento legata a dei ritrovamenti archeologici, vedrà la luce in autunno.

“Proprio ieri – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – abbiamo fatto un sopralluogo insieme al Sindaco e ai tecnici durante il quale abbiamo potuto verificare l’andamento dei lavori e la qualità delle soluzioni degli ascensori il cui montaggio è giunto alla fase finale, rafforzando il giudizio positivo emerso durante la giornata di studi svoltasi presso la Soprintendenza”.