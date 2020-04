Huangshan dona 6mila mascherine al Comune di Perugia. A fare da tramite Emma Xingyi Wang referente della “Guiyahui Cultural Exchange Association”

Sono state consegnate questa mattina al Sindaco Romizi, al Coc della Protezione civile comunale, le 6mila mascherine donate alla città di Perugia dalla città cinese di Huangshan. A fare da tramite è stata Emma Xingyi Wang, referente della “Guiyahui Cultural Exchange Association”. Emma Xingyi Wang, che si trova in Cina dal novembre scorso, venuta a conoscenza della situazione italiana legata al Covid19, si è messa in contatto con il Comune e si è attivata per far arrivare in Italia le mascherine.

La città di Huangshan ha avviato rapporti di collaborazione culturale con Perugia già dal 2018, grazie proprio a Emma Xingyi Wang, a cui nel dicembre di quello stesso anno, è stata conferita l’onoreficenza di Cavaliere per il Millennio di Pace dal Presidente del Centro per la Pace di Assisi. Nel 2019, mentre a Perugia si organizzava la mostra dell’artista cinese Mei Lu alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni, in Cina si organizzava a tournée musicale del pianista Sebastiano Brusco e del flautista Andrea Ceccomori.

“Voglio ringraziare i donatori della città di Huangshan -ha detto il Sindaco di Perugia, ricevendo le mascherine- in particolare il Huangshan Municipal People’s Government per questo gesto di solidarietà e vicinanza alla nostra città, utile e apprezzato e del quale faremo senz’altro buon uso. Un grazie particolare anche a Emma Xingyi Wang e alla Guiyahui Cultural Exchange Association, per essersi attivata e fatta tramite di questa donazione, dimostrando l’attaccamento alla nostra città e alla nostra regione.”

Nei giorni scorsi, anche la città di Wuxi, legata da significativi rapporti di amicizia con Perugia, ha voluto donare 20mila mascherine ai due atenei cittadini, grazie all’associazione perugina Omon, molto attiva negli scambi interculturali Italia-Cina tra le due città.