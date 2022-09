Perugia, l’Arte della Fuga con Filippo Gorini alla Sagra Musicale Umbra

Il concerto lunedì 12 settembre alle 18 nel Tempio di S. Michele Arcangelo di Perugia



Lunedì 12 settembre, alle 18, il Tempio di S. Michele Arcangelo di Perugia ospiterà il concerto del giovane pianista Filippo Gorini, recente vincitore del Premio Abbiati – il premio della critica più prestigioso in Italia nell’ambito della musica classica – come miglior solista del 2022. Alla Sagra Musicale Umbra eseguirà l’Arte della Fuga, capolavoro che ha fatto nascere il suo ambizioso progetto multidisciplinare con il sostegno del Borletti Buitoni Trust Award ottenuto nel 2020. Il progetto è in corso di realizzazione e prevede una serie di video-documentari in cui Filippo Gorini dialoga con eminenti personalità del mondo della cultura e dell’arte, invitate per il loro particolare legame con la figura di Bach. Fra queste, l’architetto Frank Gehry, il pianista Alfred Brendel, il regista cinematografico Alexander Sokurov, il regista teatrale Peter Sellars, e il matematico Marcus du Sautoy.

Sempre a Perugia, alle 21 nella Chiesa di S. Ercolano, proseguirà Coralmente, rassegna dedicata ai più importanti gruppi corali umbri, con il concerto dell’Ensemble Coristi a Priori, diretto da Carmen Cicconofri, insieme al Quartetto Ascanio con Mattia Pelosi al contrabbasso.