“Gli adolescenti a casa con il digitale: mezzo di alienazione o àncora di salvezza?”. Evento on line promosso da DigiPass

Venerdì 15 maggio alle ore 15:30, il DigiPass Perugia, in collaborazione con i DigiPass dell’Umbria (la rete regionale che comprende Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Media Valle del Tevere, Narni, Orvieto, Perugia e Spoleto), Comune di Perugia e Fondazione POST, organizza l’evento online dedicato al binomio adolescenti e digitale.

I DigiPASS regionali sono luoghi pubblici a disposizione di tutti i cittadini che hanno la necessità di essere affiancati da un esperto nella fruizione dei servizi digitali. Lo spazio di Perugia sorge in Piazza del Melo tra le sedi dell’Informagiovani e del Museo della scienza POST. L’inaugurazione ufficiale, prevista per i primi dello scorso aprile, è stata rimandata a causa della situazione contingente dovuta all’emergenza sanitaria. Nonostante ciò il servizio DigiPASS cittadino è comunque attivo e fruibile a remoto scrivendo a digipass@perugiapost.it e in questo periodo sta organizzando numerosi eventi on line in rete con gli altri punti regionali.

In particolare venerdì 15 maggio il webinar, fruibile in diretta streaming sul canale YouTube DigiPass Umbria (https://bit.ly/3eo0dZ7) e sulle pagine facebook dei DigiPass regionali, è un’occasione per approfondire il tema dell’utilizzo del digitale da parte degli adolescenti in un periodo storico in cui è diventato ancora più parte integrante delle loro vite.

Il focus riguarderà sia i riscontri psicologici che un eccessivo utilizzo della tecnologia può comportare sia gli aspetti più tecnici che possono riguardare la privacy e le problematiche legate al cyberbullismo.

In questo momento i ragazzi più giovani stanno facendo lo sforzo più grande, costretti a vivere in casa rinunciando alle amicizie allo sport e alla scuola fatta di “contatti” con compagni e insegnanti. All’improvviso si trovano ancora più liberi di utilizzare l’unico mezzo a loro diposizione per non perdere totalmente i contatti, invitati dagli adulti ad utilizzare ciò che fino a pochi mesi fa cercavano di vietargli il più possibile.

L’incontro verrà introdotto dal Dott. Michele Marini, facilitatore DigiPASS Perugia e moderato dall’ Avv. Francesco Gatti in veste di Presidente della Fondazione POST.

Intervengono:

Dott. Gianluca Tuteri – Medico pediatra; Vice Sindaco del Comune di Perugia, Assessore alla Scuola ed Edilizia scolastica, Politiche per l’infanzia e adolescenza, Salute e Pediatra di libera scelta.

Dott.ssa Rosella De Leonibus – Psicologa-psicoterapeuta libera professionista, perugina, attiva nella clinica, nella formazione e nella supervisione in ambito socio/sanitario a livello nazionale. Socia SIPG, AUPI, socia EMDR Italia. Attiva da anni nel sostenere l’avvio della professione e lo sviluppo del self management per i liberi professionisti.

Ing. Paolo Reale – Professore all’Università telematica UNINETTUNO, Presidente dell’Osservatorio Nazionale di Informatica Forense (ONIF), Presidente della Commissione Informatica presso l’Ordine Ingegneri di Roma, collaboratore della trasmissione TV di Rete4 “Quarto Grado”.

Per seguire l’incontro, al quale sarà possibile intervenire con domande in diretta, basterà collegarsi al canale YouTube del DigiPass Umbria (https://bit.ly/3eo0dZ7) o alla pagina facebook @DigiPassPerugia.