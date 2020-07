Perugia: inaugurato il tratto della via di Francesco a Pianello. Dopo i lavori di manutenzione straordinaria effettuati dal cantiere comunale

Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo turistico del territorio comunale, l’amministrazione comunale ha effettuato un intervento di manutenzione straordinaria del percorso ciclo pedonale ed equestre della Via di Francesco, nel tratto che da Pianello si dirige verso Ripa. Nella mattina di sabato 4 luglio è stata, dunque inaugurata la passerella in acciaio, in sostituzione di quella precedente in legno, idonea a consentire il passaggio anche di in cavallo o di una bici. I lavori -eseguiti direttamente con mezzi e personale del Cantiere comunale- hanno, inoltre, permesso di ripristinare il piano viabile di un bel tratto del percorso e la realizzazione di tre aree di sosta.

All’inaugurazione, insieme a molti cittadini della zona, erano presenti l’assessore Otello Numerini, i consiglieri comunali Davide Bonifazi, Gino Puletti e Federico Lupatelli, quest’ultimo consigliere delitto alle aree verdi, il tecnico comunale che ha diretto i lavori Oliviero Fusini, la presidente della Pro Loco Cristina Chiarulla e, in rappresentanza di Sviluppumbria, la Dott.ssa Giulianelli.

“L’intervento di riqualificazione di questo tratto di competenza comunale della via di Francesco -ha detto l’assessore Numerini- vuole essere non solo un gesto di attenzione verso il territorio da parte dell’amministrazione, ma il segno dell’impegno a valorizzare e favorire quel turismo naturalistico che, oggi ancora di più, é importante x lo sviluppo delle comunità locali e per la promozione del territorio, che proprio x questo necessita di particolare attenzione da parte delle istituzioni”.

Attenzione confermata anche dalla Dott.ssa Giulianelli di Sviluppumbria, che ha definito la riqualificazione del tratto di Pianello della via di Francesco un importante tassello di quello che è un prodotto di punta della Regione in ambito turistico.

“La Via di Francesco -ha spiegato- negli ultimi anni ha portato un rilevante numero di turisti nella nostra regione. Nel 2019 circa 10.000 persone di cui 4.500 con la certificazione rilasciata dal sacro convento di Assisi.”Giulianelli ha anche annunciato il rifacimento della segnaletica sulla via, per facilitarne una migliore fruizione da parte del turista.

Sempre per lo stesso tratto è stato già sottoscritto un accordo tra vari comuni per la realizzazione di in percorso ciclo pedonale del Chiascio, da Valfabbrica a Torgiano e una importante ippovia che attraversa tutta la regione da nord a sud.

Soddisfazione per l’intervento, a nome della cittadinanza e delle associazioni del territorio, è stata espressa dalla presidente della Pro Loco.

“Per noi si tratta di un intervento importante -ha detto- che ci impegna a mantenerlo con cura.”

Anche il consigliere comunale Bonifazi ha tenuto a sottolineare l’attenzione dell’amministrazione a quest’area del territorio comunale, con azioni utili alla loro vivibilità, bellezza e sviluppo.Bonifazi ha anche ricordato il suo personale impegno per la riqualificazione della chiusa sul fiume Chiascio proprio a Pianello.