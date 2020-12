Università degli Stranieri: “Urgente la necessità di un avvicendamento nella governance”. Nota dell’Amministrazione Comunale di Perugia

Le note vicende relative ad una delle più importanti istituzioni culturali cittadine quale l’Università per Stranieri, addolorano e destano preoccupazione. I provvedimenti più recenti, con l’adozione di misure interdittive nei confronti dei vertici dell’Ateneo, rendono ancora più urgente la necessità di un avvicendamento nella governance universitaria, al netto delle singole vicende processuali che avranno modi e tempi di chiarimento nelle sedi deputate. Come già riferito in Consiglio comunale, la preoccupazione della comunità cittadina va oggi alla salvaguardia del regolare funzionamento della Stranieri, per i suoi studenti, per il corpo docente e per tutti i funzionari amministrativi, oltre che della sua reputazione, storia e immagine. Stante l’attuale condizione, pur nel rispetto doveroso dell’autonomia dell’Ateneo, riteniamo auspicabile un coinvolgimento del Ministero dell’Università per i necessari passaggi richiesti dalla situazione.