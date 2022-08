Perugia, elezioni politiche: tutte le informazioni utili per il rilascio della tessera elettorale

Le richieste per l’esercizio del voto domiciliare possono essere presentate dal 16 agosto al 5 settembre

Per esercitare il diritto di voto, in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, gli elettori dovranno presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento di identità o riconoscimento in corso di validità.

Per tale ragione si raccomanda di controllare in tempo utile la validità dei documenti e il possesso della tessera elettorale.

Qualora la tessera elettorale abbia esaurito gli spazi per i timbri, sia deteriorata o sia stata smarrita è necessario recarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido all’Ufficio Elettorale, situato in Piazza Cecilia Coppoli n. 3, piano 1° (Zona ex Ospedale – Monteluce).

L’Ufficio riceve senza appuntamento nei seguenti giorni ed orari:

– la mattina dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00;

– i pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14.45 alle 17.00.

Se l’interessato è impossibilitato a presentarsi personalmente, la richiesta di rilascio può essere presentata da un componente della famiglia munito di un valido documento di riconoscimento portando la tessera esaurita o deteriorata.

Ai neo maggiorenni la tessera elettorale sarà recapitata da un messo comunale all’indirizzo di residenza. In caso di assenza il messo lascerà un avviso nella cassetta della posta per il ritiro presso l’ufficio Elettorale negli orari di apertura al pubblico.

Gli elettori che hanno cambiato residenza, o sono diventati cittadini italiani, o sono iscritti all’Aire, e necessitano di chiarimenti relativamente alla tessera elettorale possono inviare una mail all’indirizzo: elettorale@comune.perugia.it

In occasione delle elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre, si ricorda ai cittadini che sono ammessi all’esercizio del voto domiciliare le seguenti categorie di elettori:

-le persone “affette da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap;

-le persone “affette da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.

Per poter fruire di questa opportunità di espressione del voto è necessario far pervenire al Comune di Perugia, nel periodo dal 16 agosto al 05 settembre, la seguente documentazione:

1)una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui la persona interessata dimora con l’indicazione dell’indirizzo completo di questa e un recapito telefonico, allegandovi copia della tessera elettorale;

2) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità sopracitate con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

La richiesta, indirizzata al sindaco del Comune di Perugia, può essere presentata nei seguenti modi:

-con consegna diretta presso gli uffici del servizio elettorale in Piazza Cecilia Coppoli n. 3, piano 1° (Zona ex Ospedale – Monteluce). In tal caso la richiesta può essere presentata anche da un componente della famiglia munito di un valido documento di riconoscimento portando la tessera elettorale dell’interessato.

-inviando una mail all’indirizzo elettorale@comune.perugia.it (in quest’ultimo caso si raccomanda di indicare nella comunicazione un numero di telefono del richiedente al fine di poter essere contattati dall’ufficio);

-inviando una pec all’indirizzo: comune.perugia@postacert.umbria.it

Per informazioni contattare il servizio elettorale al numero di tel. 075 5773925 o inviando una e-mail all’indirizzo: elettorale@comune.perugia.it