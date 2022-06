I risultati delle elezioni amministrative

Ruggiano vince a Todi, a Narni eletto Lorenzo Lucarelli

Sono terminati gli scrutini nei comuni umbri chiamati al voto per le amministrative. A Cascia è stato eletto l’unico candidato, Mario De Carolis (“Patto per Cascia”). A Deruta Michele Toniaccini (“Cittadini per Deruta”) ha ottenuto il 70,91 per cento delle preferenze. A Monteleone di Spoleto il sindaco è Marisa Angelini (“Paese è futuro”), che ha ottenuto una percentuale di voti del 57,29. A Poggiodomo ha vinto Filippo Marini (“Poggiodomo di tutti”), con il 51,90 per cento. A Valtopina vince Gabriele Coccia (“Valtopina progetto comune”), con il 54,08 delle preferenze.

A Narni Lorenzo Lucarelli a spoglio ancora in corso ha superato la quota del 50 per cento più uno dei voti, vincendo questo tornata elettorale al primo turno. L’assessore uscente alla Cultura e allo Sviluppo economico – sostenuto da Pd, Psi, M5s, Lista civica Lucarelli sindaco e Unita’ per Narni sinistra civica ecologista – quando le sezioni scrutinate sono 15 su 25, ha già raggiunto una percentuale di preferenze del 62,33 per cento.

A Todi, Il sindaco uscente Antonino Ruggiano ha vinto la tornata elettorale per le amministrative a Todi. Ruggiano – sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Todi tricolore e Per Todi con Ruspolini – quando sono sei le sezioni scrutinate, sul totale di 19, ha già raggiunto una percentuale di preferenze pari al 55,08 per cento