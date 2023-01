Perugia, Baiocco d’argento a Giuseppe Gatti, ristoratore di Via della Concordia

Da più di 40 anni punto di riferimento per la comunità

Giuseppe Gatti, ristoratore di via della Concordia, è stato ricevuto questa mattina dal sindaco Andrea Romizi e dall’assessore Gabriele Giottoli nella sala Rossa di Palazzo dei Priori. Per lui, proprio nel giorno del settantaquattresimo compleanno, la sorpresa è stata il Baiocco d’argento del Comune di Perugia, consegnato insieme a una pergamena che spiega la motivazione dell’importante riconoscimento. L’amministrazione comunale ha voluto congratularsi con il titolare del Gi-Bi, attività più che quarantennale, in quanto, “oltre alle indubbie capacità imprenditoriali, la passione e la dedizione al lavoro sono le doti che lo contraddistinguono e che hanno reso il suo ristorante un punto di riferimento per la comunità, in cui accoglienza e socialità non mancano mai nel menù”.

Gatti ha iniziato a lavorare a 11 anni presso il Caffè Falci in corso Vannucci. Nel 1978 ha aperto un bar in via della Concordia e poi, nel 1981, la Pizzeria Gi-Bi.

Il ristoratore, accompagnato dalla moglie Claudia Toccacelo, dai componenti dello staff del Gi-Bi, tra cui i due figli Fabrizio e Simone, da amici e da rappresentanti dell’associazione di quartiere Cap 06124, ha espresso un commosso grazie per l’inatteso omaggio.

“Siamo felici di aver accolto un’iniziativa venuta dal quartiere e dalla cittadinanza – ha detto l’assessore Gabriele Giottoli – Un’attività che dura da anni certo denota capacità imprenditoriale, ma in questo caso esprime un ulteriore valore, perché è diventata un presidio importante in una zona che ha vissuto momenti difficili e situazioni complesse”.

Anche il sindaco Romizi ha sottolineato che l’istanza di un riconoscimento a Giuseppe Gatti