Il ringraziamento di Perugia alla città di Huangshan

Alcune settimane fa la città di Perugia ha ricevuto in dono dalla città cinese di Huangshan 6mila mascherine. Un gesto di solidarietà particolarmente apprezzato dalla comunità perugina e dall’Amministrazione comunale che, attraverso il sindaco Romizi, ha voluto inviare i ringraziamenti agli amici cinesi accompagnandoli con un video che mostra alcune delle bellezze del Capoluogo umbro. Il video ed il testo dei ringraziamenti sono presenti sul portale degli uffici governativi della città di Huangshan insieme a quelli delle altre città gemelle o con cui esiste un rapporto di amicizia e collaborazione. Città verso le quali la comunità cinese di Huangshan ha deciso di attivarsi concretamente in questo periodo di emergenza sanitaria.

“In questo momento di crisi – sono le parole del sindaco Andrea Romizi – che ha coinvolto tutto il mondo e che ci costringe a isolarci, è stato molto bello vedere come la moltiplicazione dei gesti di solidarietà in questa distanza globale ci ha avvicinato. Un sentito ringraziamento al governo popolare municipale di Huangshan che si è mosso rapidamente con questo gesto di solidarietà e vicinanza alla nostra città, un dono utile e molto apprezzato e di cui abbiamo sicuramente fatto buon uso. Come segno di speranza e di amicizia, volevo anche includere un secondo video in modo da poter vedere i colori e le luci della nostra città in un’atmosfera di serenità e celebrazione. Grazie ancora per l’attenzione e la vicinanza, i miei migliori saluti e i migliori auguri a tutti”.