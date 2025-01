Patrono San Sebastiano, Regione Umbria omaggia la Polizia locale

“Presidio essenziale nei nostri comuni”

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, l’assessore alla Sicurezza Francesco De Rebotti, insieme alla Giunta regionale guidata dalla presidente Stefania Proietti, intende ribadire l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli agenti di Polizia Locale nei 92 comuni della regione e rinnova il proprio ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale, riconoscendo il loro contributo come elemento essenziale per il benessere e la sicurezza delle comunità.

“Il ruolo della Polizia Locale – sottolinea De Rebotti – è fondamentale non solo per la pubblica sicurezza, spesso in coordinamento con le forze dell’ordine o in loro assenza, in quei territori privi di commissariati, ma anche come presidio di ascolto e punto di riferimento per i cittadini. Gli agenti si fanno promotori e garanti della sicurezza, del decoro e della vivibilità delle nostre città e frazioni, offrendo un supporto indispensabile alle amministrazioni locali”.

“Come Giunta regionale – prosegue l’assessore – ci impegniamo a colmare una lacuna normativa lasciata dalla precedente amministrazione Tesei. Intendiamo promuovere una legge organica sulla Polizia Locale, in linea con quanto già fatto da altre regioni, per valorizzare e regolamentare ulteriormente quella che riteniamo essere una funzione strategica”