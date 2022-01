Superbonus, i tecnici umbri: senza semplificazioni, opportunità sprecata

Ennesima denuncia della Rete delle professioni tecniche e dei geometri di Perugia e Terni – “I professionisti devono certificare e assicurare lavori anche senza normative certe”

“L’auspicabile opportunità di riqualificare e rilanciare le città rischia di rimanere sulla carta se non dovessero crearsi velocemente le condizioni per una effettiva semplificazione amministrativa e burocratica, e per misure incentivanti strutturali utili alla riqualificazione del patrimonio esistente”.

Nonostante le proroghe introdotte dalla Legge di bilancio e undici correttivi in venti mesi, “che però hanno complicato un percorso di per sé già originariamente non semplice”, tecnici e geometri umbri sono tornati ancora una volta a mettere in guardia le istituzioni sull’effettiva possibilità di usufruire delle opportunità offerte dal Superbonus 110. Lo hanno già denunciato tante volte in questi due anni, anche con toni molto duri, ma evidentemente con scarsi risultati visto che la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria (Rptu) e, soprattutto, i due Collegi provinciali dei geometri di Perugia e Terni si sono sentiti in dovere di tornare nuovamente a spronare i decisori politici a intervenire. In particolare, il presidente dei geometri perugini Enzo Tonzani si è più volte adoperato presso le istituzioni e l’opinione pubblica indicando le problematiche relative al Superbonus e proponendo soluzioni.