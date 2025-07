Umbria Jazz: controlli rafforzati con la Polizia di Stato albanese

Ieri mattina, presso la Questura di Perugia, il Questore Dario Sallustio ha ricevuto i poliziotti appartenenti alla Polizia di Stato albanese che, a partire da oggi, affiancheranno gli operatori della Polizia di Stato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e, in particolar modo, in quelli in programma per il Festival “Umbria Jazz”.

La collaborazione con le polizie straniere, coordinata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, si ripete anche quest’anno alla luce dei positivi riscontri ottenuti nei due anni passati.

In particolare, in considerazione degli eventi, anche a carattere internazionale, che interesseranno la provincia di Perugia, i due operatori di polizia albanese concorreranno ai servizi di controllo del territorio e a quelli di ordine e sicurezza pubblica.

I due poliziotti durante il periodo di svolgimento delle citate manifestazioni saranno affiancati da operatori della Questura di Perugia ed assisteranno i connazionali in vacanza nella provincia, anche semplificando i rapporti dei turisti con gli operatori della Polizia di Stato.