Parrano, inaugurata la prima “Little Free Library” dell’Umbria

È stata inaugurata ieri a Parrano la prima “Little Free Library” dell’Umbria. Ne dà l’annuncio il sindaco, Valentino Filippetti, che spiega l’iniziativa.

“L’idea – dice – è partita dagli Usa dove l’organizzazione no profit Little Free Library promosse nel 2009 la prima “casetta”, riproducente quelle utilizzate per gli uccelli, che ospita libri accessibili a tutti gratuitamente, creando la prima rete che associa tutte le Little free library esistenti al mondo. Anche Parrano – prosegue – oggi entra nell’associazione che attualmente conta oltre 20.000 micro librerie rintracciabile grazie anche al Gps. Basterà che i residenti e i passanti aprano lo sportello della casetta e prendano in prestito un libro gratuitamente, ma ad una condizione: sostituire il libro prelevato con un altro libro. Il motto che campeggia su tutte le “Little free libraries” – sottolinea Filippetti – infatti è “Take a book. return a book”.