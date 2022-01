Parrano, covid-19, test negativi su alunni e personale scuola

Non ci sono stati tamponi positivi a seguito dello screening su alunni e personale scolastico di Parrano.

Il sindaco di Parrano, Valentino Filippetti comunica gli esiti dei tamponi dopo la conclusione dei test per la riapertura delle scuole. “Fortunatamente – conferma il sindaco – lo screening ha dato esito negativo e nessun bambino o operatore è risultato positivo”.

Alcuni servizi scolastici però non sono ancora stati riattivati. “In accordo con l’istituto comprensivo Alto Orvietano e i genitori – dice infatti Filippetti – si è deciso di sospendere la mensa per questa settimana essendo il momento del pasto l’unica occasione in cui i bambini si tolgono la mascherina. Le ore pomeridiane si faranno in dad e la scuola metterà a disposizione delle famiglie i tablet di cui la scuola è fornita grazie ai fondi delle Aree Interne”.