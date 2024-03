Parrano, visita all’Ambulatorio sicuro da parte delle scuole in occasione della Giornata della Cura

Il Comune di Parrano ha organizzato ieri per la Giornata Nazionale della Cura un’iniziativa, insieme alla scuola, all’Ambulatorio sicuro, avviato da tempo dalla farmacia comunale. Si è parlato dei temi che caratterizzano questa giornata e dell’importanza di prendersi cura di chi ha più bisogno, ringraziando anche tutti coloro che per lavoro svolgono attività di assistenza e protezione. Il Sindaco Valentino Filippetti ha esortato gli studenti ad operare nella vita sempre tenendo in considerazione chi ha bisogno per costruire e mantenere una società solidale e inclusiva.

Sempre Filippetti ha poi colto l’occasione per informare che grazie ai fondi Pnrr, l’Ambulatorio sicuro verrà presto dotato di servizi psicologici e di ecodoppler carotideo che si andranno ad aggiungere all’elettrocardiogramma, all’holter pressorio e alle analisi di base del sangue. “A Parrano – ha detto il Sindaco – c’è un’antica tradizione di iniziative rivolta alla cura delle persone. Il 4 gennaio scorso si sono festeggiati i 180 anni dall’apertura della prima farmacia per iniziativa di Sante De Sanctis.

La scuola di Parrano inoltre da anni lavora su questi temi educando i ragazzi a fare esperienze di condivisione che permettono un produttivo scambio e una ricaduta positiva sul tessuto sociale del territorio ponendo l’attenzione sul benessere personale, la cura di sé e delle relazioni con gli altri attraverso attività dedicate all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla protezione”.