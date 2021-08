Paralimpiadi di Tokyo: delegazione della federazione italiana di sitting volley ricevuta a Palazzo Cesaroni. Ad accoglierli la vice presidente dell’Assemblea Legislativa, Paola Fioroni (Lega)

La vice presidente dell’Assemblea legislativa, Paola Fioroni ha ricevuto a Palazzo Cesaroni una delegazione della Federazione Italiana di Sitting Volley in vista delle Paralimpiadi di Tokyo, in programma dal 24 agosto al 5 settembre prossimi. Presenti il presidente del Comitato Paralimpico Umbro, Gianluca Tassi, il Presidente FIPAV Umbria, Giuseppe Lo Murano, il coach Ribeiro Amauri, il fisioterapista umbro della nazionale Paralimpico Mattia Pastorelli. Ha preso parte all’incontro anche il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli. La vice presidente Fioroni ricorda, in una nota, che si tratta della prima volta che l’Italia è rappresentata in uno sport di squadra nelle paralimpiadi. L’incontro segue di poco quello con il nuotatore Paralimpico ternano Riccardo Menciotti, al quale Paola Fioroni ha voluto testimoniare il “massimo sostegno per questo importantissimo impegno sportivo”.