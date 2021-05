Malattie Rare in attesa di diagnosi: se ne parla a ‘Spazio al Sociale’ con Paola Fioroni

Paola Fioroni, Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e Presidente dell’Osservatorio regionale sulla disabilità sarà ospite della rubrica ‘Spazio al Sociale’ all’interno della produzione televisiva de ‘La Voce del Territorio Umbro’, domenica 23 maggio alle ore 20.30 su Rete Sole Umbria canale 13 del digitale terrestre.

Tema dell’approfondimento giornalistico le malattie rare in attesa di diagnosi, con l’importante contributo di opinione da parte della Vice Presidente e del Consigliere della Federazione Uniamo Pietro Marinelli. In collegamento anche Giorgio Massoli, papà di Caterina, protagonista nei giorni scorsi insieme a quattro amici dell’iniziativa ‘Umbria Coast to Coast Popy on the road”.