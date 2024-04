Pallavolo: premiata a Palazzo dei Priori la Bartoccini, neopromossa in A1

Romizi e Pastorelli: “Una stagione sportiva straordinaria”

La Bartoccini Fortinfissi Perugia è stata ricevuta a Palazzo dei Priori in sala Rossa dal sindaco Andrea Romizi e dell’assessore allo Sport ed al Commercio Clara Pastorelli, per celebrare la stagione pallavolistica appena conclusa, che ha visto le Black Angels assolute protagoniste con la vittoria del campionato di Serie A2 e della Coppa Italia.

Presente l’intero roster guidato dal capitano Imma Sirressi, lo staff tecnico diretto da coach Andrea Giovi e la dirigenza con in testa il presidente Antonio Bartoccini.

Parole di soddisfazione e apprezzamento sono state espresse dall’assessore Clara Pastorelli.

“Ci tenevamo a celebrare subito questa stagione sportiva straordinaria, con la conquista di due trofei e il ritrovato entusiasmo verso una società espressione del territorio. Complimenti ad Antonio Bartoccini ed a tutto lo staff dirigenziale e tecnico, bravissime le ragazze a farsi valere sul campo ed a conquistare l’affetto del pubblico che di partita in partita si è fatto sempre più numeroso. Le oltre duemila presenze registrare nell’ultima gara sono un segnale importante in vista del futuro, con un PalaBarton sempre più capiente ed accogliente grazie ai puntuali interventi voluti dall’Amministrazione comunale per valorizzare e ammodernare l’impianto, pronto ad ospitare gare di livello internazionale. La promozione della Bartoccini rappresenta per noi un grande motivo di soddisfazione e rende merito alla società, staff ed atlete per il duro lavoro svolto: non era facile risalire dopo la retrocessione dello scorso anno, ma l’attenta programmazione ha consentito di dominare la stagione riprendendosi l’A1 e conquistando anche la Coppa Italia”.

Emozionato il presiedente Antonio Bartoccini.

“Essere qui significa tanto, perché vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante per noi e per la città. È stata una stagione difficile e impegnativa, ripagata da due grandi soddisfazioni e dai tanti attestati di stima e affetto che abbiamo ottenuto in questi giorni”.

“Grazie per le soddisfazioni sportive – ha dichiarato il sindaco Andrea Romizi – che avete regalato alla città e complimenti per quello che avete fatto in campo. Si è parlato e bene di Perugia anche per merito vostro. Tanti tifosi vi hanno seguito e apprezzato il vostro percorso, frutto di impegno e sacrifici, che ha consentito con merito di raggiungere tutti gli obiettivi sul piano sportivo. Un ringraziamento speciale, infine, al presidente Bartoccini per la passione e per il lavoro svolto insieme a tutta società dal punto di vista organizzativo nonché a tutte le aziende del territorio che hanno scelto con coraggio di sostenervi”.

Nel corso dell’incontro sono arrivate anche le testimonianze di alcune atlete, il capitano Imma Sirressi, le laterali Gaia Traballi e Dayana Kosareva e la centrale Maria Irena Ricci, nonché degli allenatori Andrea Giovi e Guido Marangi. Tutti soddisfatti per quanto ottenuto in campo e grati a Perugia e ai perugini per l’ondata di affetto ricevuta.