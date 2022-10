Presentata la Bartoccini Fortinfissi Perugia Volley

Quarta stagione in A1 femminile per le “magliette nere”

Prenderà il via nel prossimo fine settimana, 22-23 ottobre, il campionato di volley femminile di A1 2022-2023. Ai nastri di partenza anche in questa stagione c’è la Bartoccini Fortinfissi Perugia giunta alla sua quarta partecipazione nel massimo trofeo nazionale.

Le “magliette nere” sono state presentate ufficialmente alla città nella giornata del 20 ottobre nel corso di un incontro svoltosi presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori.

Presenti le giocatrici, lo staff tecnico, lo staff dirigenziale guidato dal presidente Antonio Bartoccini, il sindaco Andrea Romizi, l’assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli, il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta ed il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza.

DICHIARAZIONI

“Con grande piacere – ha esordito Marco Squarta – sono qui per dare il via idealmente alla stagione della Bartoccini, per i cui risultati virtuosi dobbiamo ringraziare alcuni imprenditori che hanno deciso di credere nel progetto. Oggi, infatti, lo sport risente della crisi e non è facile né scontato trovare persone che decidono di investire tempo, denaro e risorse per donare emozioni alla gente”.

Nel ricordare che la Bartoccini è eccellenza della città, Squarta ha ringraziato il team perché porta il nome di Perugia in alto.

Anche l’assessore allo sport Clara Pastorelli ed il sindaco Andrea Romizi hanno manifestato la soddisfazione dell’Amministrazione di poter ospitare in sala dei Notari per la quarta stagione di fila una società affermata, alla cui base c’è una forte passione per la pallavolo da parte di tutti coloro che lavorano per portare in alto questo sport.

“La pallavolo è un’eccellenza della nostra città, perché Perugia è l’unica città italiana a poter vantare ben tre formazioni tra A1 ed A2. Dunque un grande successo. Da parte dell’Amministrazione, pertanto, confermiamo il massimo supporto alle nostre formazioni che valorizzano uno sport straordinario, molto seguito e praticato fin dai settori giovanili”.

L’assessore ha confermato che, oltre al dato sportivo, quest’anno vi saranno al palaBarton molte novità visto che sono partiti i lavori per l’ampliamento e l’ammodernamento della struttura con l’obiettivo di renderla competitiva nel panorama nazionale ed internazionale.

“Grazie quindi agli imprenditori ed agli sponsor che supportano la pallavolo e credono nello sport a Perugia in generale, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo”.

Il presidente del Coni Ignozza ha confermato che la Bartoccini rappresenta un’eccellenza della città, della Regione e dell’Italia intera. Una società di primo livello i cui successi sono frutto dei sacrifici e dell’impegno di alcuni imprenditori che lavorano per far sì che diventi sempre di più un punto di riferimento del mondo pallavolistico italiano.

Visibilmente emozionato lo staff dirigenziale della società capitanato dal presidente Antonio Bartoccini e dal vice presidente Gianluca Gargaglia che hanno parlato di onore nel poter presentare il progetto in sala dei Notari, simbolo della città. Un ringraziamento è andato poi alle atlete ed allo staff tecnico per aver accettato una sfida da cui la città si aspetta molto.

Sotto il profilo tecnico è stato spiegato che si è cercato di costruire un gruppo in cui veterane e giovani si integrano tra loro con l’ambizione di migliorare i risultati delle scorse stagioni.

Pronta e scaricabile, infine, l’app (la seconda dedicata ad una squadra italiana di A1 femminile insieme a quella dell’Imoco Conegliano) per rimanere sempre informati sul campionato della Bartoccini.

Chiusura per i protagonisti del parquet, ossia il coach Matteo Bertini e la capitana Anastasia Guerra. Bertini ha ringraziato la società per la fiducia accordatagli, evidenziando che l’obiettivo stagionale è di portare sempre più tifosi al palaBarton divertendo e divertendosi.

Un concetto ripreso dalla capitana Guerra che ha detto di aspettarsi in campo leggerezza, spensieratezza, divertimento e soprattutto consapevolezza nei propri mezzi. Ingredienti giusti per togliersi delle soddisfazioni.

L’ORGANICO

2 Claudia Provaroni (1998 schiacciatrice); 4 Giorgia Avenia (1994 – palleggiatrice); 5 Tessa Polder (Olanda 1997 Centrale); 6 Beatrice Gardini (2003 schiacciatrice); 7 Stephanie Samedy (Usa 1998 opposto); 8 Chiara Rumori (1998 libero); 10 Martina Armini (2002 libero); 11 Benedetta Bartolini (1999 centrale); 12 Anastasia Guerra (1996 schiacciatrice); 13 Anamarija Galic (Austria 2001 opposto); 16 Victoria Belle Dilfer (Usa 1999 palleggiatrice); 17 Linda Nwakalor (2002 centrale); 18 Alexandra Lazic (Svezia 1994 schiacciatrice).

LO STAFF TECNICO

Capo allenatore Matteo Bertini; assistenti allenatori Andrea Giovi e Matteo Freschi; fisioterapista Luca De Matteo; preparatore atletico Giacomo Drusiani; team manager Edoardo Vagnetti.

LE AVVERSARIE

Cbf Balducci Hr Macerata; Cuneo Granda San Bernardo; E-work Busto Arsizio; Igor Gorgonzola Novara; Il Bisonte Firenze, Megabox Ons. Savio Vallefoglia, Prosecco doc Imoco Conegliano, Reale Mutua Fenera Chieri, Savino Del Bene Scandicci, Trasportipesanti Casalmaggiore, Vero Volley Monza, Volley Bergamo 1991, Wash4green Pinerolo.

Il campionato della Bartoccini inizierà domenica 23 ottobre alle 17 al palaBarton con la sfida contro Scandicci. Prima trasferta, per la seconda giornata, mercoledì 26 ottobre alle 20.30 sul campo di Macerata. Il girone di andata si concluderà con la 13^ giornata il 26 dicembre quando è prevista alle 17 la sfida sul campo di Conegliano. La reagular season terminerà l’8 aprile.